Narrador argentino estalló con fallo de Miguel A. Borja en River Plate; Gallardo, en desespero

Miguel Ángel Borja fue blanco de más de una crítica luego de que no pudiera meter el balón al fondo de la red en el encuentro que River Plate igualó sin goles en condición de visitante frente a una de las escuadras más modestas de la primera división argentina.

El colombiano desperdició en el cierre del primer tiempo una opción clara, en la que mandó la pelota contra uno de los palos luego de eludir al arquero en una acción de mano a mano y quedar con la portería a disposición .

“Lo que erró Borja no se puede creer… El gol que erró el colombiano… Lo despilfarró”, se escuchó en la narración televisiva de ESPN debido a que era más fácil definir que fallar, como se puede ver y oír a continuación (minuto 3:07):

Publicidad

Publicidad

Marcelo Gallardo, desesperado fallo de River Plate; esto dijo

Tras lo visto, las cámaras enfocaron de inmediato al popular 'Muñeco' , entrenador del conjunto ‘millonario’, que no dio crédito a lo que había visto y lo demostró con gestos de impotencia al tiempo que el futbolista se lamentaba a más no poder.

ESPN

Sin embargo, Borja no fue el único que estuvo desatinado frente al arco rival, ya que los demás integrantes del bloque ofensivo de River también desaprovecharon oportunidades claras para anotar.

Publicidad

En consecuencia, el timonel fue consultado sobre lo ocurrido en la conferencia de prensa posterior al encuentro que hizo parte de la décima fecha de la liga de ese país.

El entrenador ‘riverplatense’ dijo en la comparecencia ante los medios de lo del atacante colombiano, así como lo de sus demás delanteros, no deja de ser una racha.

Publicidad

“Son rachas que a veces suceden y se van potenciando, pero cuando se corte ya no se va a hablar más de eso. Nos está pasando, pero seguiremos insistiendo”, manifestó al respecto.

No obstante, hizo énfasis en que la definición es lo único en lo que su plantel no está haciendo bien: “No es que no creamos situaciones, generamos... Las tuvimos, claras, bien elaboradas, pero faltó el gol”.

Y cerró pidiendo que no se haga más énfasis en el tema: “Hay que estar tranquilos, cuando se habla de la negatividad eso se genera más, entonces ya la cosa va a fluir”.

Publicidad

De esta manera, River siguió en la parte alta de la tabla del grupo B con 19 puntos luego de 10 fechas y ahora se alistará pasa conocer su grupo en la Copa Libertadores , cuyo sorteo será el 17 de marzo.