Néyser Villarreal y el 'vaciadón' de Falcao García; jalón de orejas por pararse en el balón

Tras varios días de aquella ‘paradinha’ en el clásico capitalino, que dividió las opiniones de propios y extraños en el fútbol colombiano, Néyser Villareal ‘rompió’ el silencio y se refirió a las palabras que le dio Falcao García, tras aquella victoria.

"Falcao me dijo, 'primero que todo, felicitaciones por el partido, siga así, ahora esa cosa que hizo no la vuelva a hacer porque no genera nada, esa payasada'. Le pregunté qué podía hacer y me dijo 'goles'", reveló el joven futbolista en un live, dando detalles de aquella conversación.

Noticia en desarrollo..