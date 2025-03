Néyser Villarreal no se quedó callado y habló sobre su jugada contra Santa Fe: ¿se arrepintió?

Néyser Villarreal calentó el clásico Millonarios vs. Santa Fe , adelantado de la jornada 17 de la Liga BetPlay I-2025, luego de pararse en el balón al minuto 75 y cuando su equipo ganaba 2-0. Dicha acción, que últimamente la están ejecutando algunos jugadores, causó posteriormente una trifulca, al punto que el extremo del azul capitalino vio la tarjeta amarilla.

Sobre esta jugada y el por qué la realizó, el que fuese el goleador del Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia, habló en la zona mixta del estadio Nemesio Camacho El Campín.

"La verdad no entendí la amarilla. Creo que son cosas del fútbol y creo que hace del fútbol más divertido, la verdad", pronunció el número '88' de Millonarios a la prensa.

Y es que recordemos que en el FPC, Francisco Chaverra, de la disciplina del Medellín , es uno de los que acostumbra a realizar esta jugada, la de pararse en el balón. La ejecutó en el último clásico contra Atlético Nacional y también causó que los 'verdolagas' le reclamaran y lo encararan. Néyser complementó que no le molesta en absoluto que los rivales la empleen en el campo de juego.

"En mi caso no me molesta, la verdad. Me gusta que hagan esas cosas", precisó Villarreal.

Por último, comentó lo que expresóHugo Rodallega , capitán de Santa Fe, luego de la realización de la jugada que causó polémica. "Me dijo que para la próxima no la haga, cuando vaya ganando".

Millonarios finalmente ganó 2-0 a su tradicional rival y eso le permitió a los dirigidos por David González llegar a los 19 enteros, con once juegos disputados. Su siguiente rival será este domingo 30 de marzo contra Alianza FC.

"La verdad no entendí la amarilla, creo que son cosas del futbol y hace del fútbol algo más divertido": Néiser Villarreal sobre la jugada que desató la polémica en el clásico Capitalino. pic.twitter.com/yH2V9DQ2ch — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) March 27, 2025

¿Qué dijo Hugo Rodallega por la jugada de Néyser Villarreal en Millonarios vs. Santa Fe?

"Yo no estoy en contra de las jugadas de fantasía, para nada. Por el contrario, soy uno de los que admiro cuando un jugador tiene la capacidad de hacer una jugada de fantasía, pero hay que escoger el momento, hay que enseñarle, no solo a Néyser, sino que también a nuestros jóvenes en Colombia, que no solo hacerla cuando se gana un partido y se está en condición de local", esas fueron las palabras que pronunció el capitán y delanetro del 'león' en la rueda de prensa posterior al juego que fue adelantado de la jornada 17 del actual campeonato.

Aquí la jugada de Néyser Villarreal en el clásico contra Santa Fe:

‼️😳 Neyser Villarreal SE PARÓ EN EL BALÓN e inmediatamente el árbitro se sacó amarilla.



❌ Los jugadores de Santa Fe fueron a pelearle al jugador.



pic.twitter.com/Zia74LWeZN — Toque Sports (@ToqueSports) March 27, 2025