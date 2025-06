Nicolás Arévalo supo esperar su momento y ahora brilla en Millonarios; "tiene hambre de gloria"

Nicolás Arévalo es una de las figuras de Millonarios. El joven futbolista, de 22 años, es de los hombres de confianza de David González y en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2025 ha destacado por su entereza en el mediocampo; le brinda total seguridad y marca al 'embajador'. En 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dialogaron con el cantarano del azul bogotano y allí se refirió a su buena actualidad.

"Creo que ha sido por la resiliencia que he tenido en años anteriores y esperar que el juego siga fluyendo y demostrar mis capacidades. En un momento tuve que esperar el momento, como muchos jugadores, y ese momento también es el que le hace fuerza a uno, para cuando le toque, afrontar las cosas de la mejor manera", dijo de entrada Arévalo a la mesa de periodistas.

Pese a sus 22 años muestra liderazgo en la primera línea de volantes; asegura que estaba preparado para mostrar su talento hace tiempo. Arévalo agregó que aprendió mucho con el 'profe' Alberto Gamero cuando le dio la oportunidad y le agradeció a David González por haberle dado confianza.

"Sí, ya me sentía preparado, sin embargo, creo que Dios tiene un propósito para uno y contento por el momento ahora. Con Gamero tuve algunas oportunidades cortas y fue un momento bueno en que aprendí muchas cosas. El 'profe' (David González) me dio la confianza, que vio muchas capacidades en mí, que él sabía que podía hacer las cosas", complementó.

Otras declaraciones de Nicolás Arévalo

-¿Cuáles son sus ídolos en el fútbol y de quién forjó el carácter)

"Ídolos hay varios, pero el carácter viene más de todo de la casa, que me inculcaron ser fuertes en todo momento y bueno creo que trato de sacarlo en la cancha. Mi mayor ídolo no está en Colombia, es Thiago Alcántara".

- La relación con Falcao García

"Todos sabemoslo que representa Falcaopara nosotros y verlo en la cancha es un motivo más para entregarlo todo. Contento que cada vez que entra él dé su aporte y nos dé esa alegría extra".

¿Cómo visualizan en esta recta definitiva del campeonato?

"Seguimos confiados, creyendo plenamente en el trabajo que tenemos. Sabemos que dependemos de nosotros y nos queda preparar el partido del lunes (contra Nacional) para ir a sacar los tres puntos".

- Hemos visto otro 'Tigre' Falcao en los cuadrangulares....

"Creo que como todos, a veces, nos dejamos llevar de la emoción y él como nosotros es un hincha más, y estar en la cancha y representar este escudo, lo hace volverse un poco más eufórico; creo que se debe a eso".

- Sus cualidades dentro del campo de juego

"Sí, me gusta el gol, me gusta llegar al área, me gusta acompañar, ser un poco más participativo en la zona ofensiva, esperemos que llegue pronto el gol. Desde siempre he tratado de mejorar en muchas cosas y el tiro libre es algo que me gusta, me llama y lo trabajo todos los días".

- Los canteranos de Millonarios

"Gracias a Dios, Millonarios siempre ha tenido buenos jugadores en la cantera y pues venimos con hambre de gloria y se nos han dado las cosas también, gracias al 'profe' (David González) por la confianza".