¡No solo pasa en Nacional!: en América también se filtraron actos de indisciplina

Este viernes, Jorge da Silva dio reveladores declaraciones a la opinión pública, sobre un caso de indisciplina por parte de uno de los jugadores del plantel, que ya empezó a ver las consecuencias de sus actos.

Se trata de Yojan Garcés, un joven delantero del cuadro ‘escarlata’, quien habría infringido las normas del ‘Polilla’, misma razón por la que no lo convocó para el último encuentro frente al Deportivo Pereira, que terminó en victoria por 1-0 a favor de los vallecaucanos.

“La razón de la no convocatoria de Garcés pasa por un comportamiento de indisciplina, básicamente, yo no voy a profundizar en el tema, no creo que sea necesario, pero aquí están muy claras las pautas de cómo se tiene que portar un jugador profesional del América , no creo que sea necesario aclararlo”, indicó de entrada Jorge da Silva.

Sumado a eso, el ‘Polilla’ mostró su inconformismo con el jugador, ya que era una de las alternativas con las que contaban para el encuentro contra Pereira, frente a las ausencias que se planteaban, previo al compromiso.

🚨⚠️ El profe Jorge 'Polilla' Da Silva confirmó en atención a medios, que el tema de Yojan Garcés, sobre su no convocatoria en villavicencio, fue por un tema de indisciplina.



“Acá están muy claras las pautas de cómo se debe comportar un jugador profesional en @AmericadeCali. Es… pic.twitter.com/Oz4pEFed2S — América En La Red (@Americaenlared) September 20, 2024

Publicidad

“Lo del Yojan creo que es algo público, fue algo de indisciplina y más aquí, sabiendo que realmente lo necesitábamos, porque nosotros no sabíamos cómo iba a volver Adrián Ramos, se lesionó en uno de los partidos allá en Villavicencio, pero hay cosas que nos trazamos, y si no se comporta, lógicamente no va a ser tenido en cuenta”, agregó Jorge da Silva se manera contundente.

No obstante, el estratega ‘escarlata’ es consciente que Garcés se encuentra en un proceso de formación, misma razón por la que ya han tratado el tema con el jugador internamente, tratando de dar un mensaje de aprendizaje de cara al futuro: “Aquí todos nos hemos equivocado, pero la idea es que eso le sirva de experiencia y cambie su forma de pensar y entender lo que es un profesional”.

Publicidad

“Ya hemos hablado con él, es un chicho que tiene posibilidades para la selección de su país, pero él sabe que hay cosas que aquí no corren y ya está todo claro. Ya ese tema quedo aclarado, fue un acto de indisciplina", concluyó el entrenador americano para las cuentas oficiales del club vallecaucano.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

El equipo ‘escarlata’ volverá a salir al ‘ruedo’ este domingo 22 de septiembre, frente a Alianza FC, por la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2024. Este encuentro está estipulado disputarse a las 6:20 p.m. (hora local).