¿En qué equipos jugó Rolan de la Cruz, exfutbolista que será extraditado a Estados Unidos?

En las últimas horas se conoció que Rolan de la Cruz, exfutbolista colombiano y nacionalizado ecuatoguineano, recibió la aprobación de parte de la Corte Suprema de Justicia para pagar su condena por narcotráfico en los Estados Unidos, por lo que será extraditado en los próximos días.

Es por eso que, en Gol Caracol, recordaremos la trayectoria deportiva del exfutbolista, ahora de 39 años, quien pasó por reconocidos equipos del rentado local, tales como el Deportivo Cali e Independiente Santa Fe , entre otros.

¿En qué equipos jugó Rolan de la Cruz?

El mediocampista inició su carrera profesional en elDeportivo Cali , mismo equipo en el que perteneció a sus fuerzas bases, pero que no fue hasta el año 2004 que subió al primer equipo. Allí, empezó a escribir su nombre en el balompié de nuestro país.

Tras años después, por allá en el 2007, Rolan cerró su primer ciclo con los ‘azucareros’, para vestir la camisa del Deportivo Pasto, club en el que jugó Copa Libertadores y Liga.

Rolan de la Cruz en duelo contra Costa de Marfil. Foto: AFP.

No obstante, su paso por el equipo nariñense no duró mucho y, a mediados de aquel año, viajó a Bogotá para firmar por Independiente Santa Fe, conjunto en el que tampoco logró consolidarse y, empezando el 2008, emigró hacia el Cortuluá, o ahora más conocido como Internacional Palmira.

Con los vallecaucanos, Rolan de la Cruz no tuvo un buen torneo, por lo que, en julio de 2008, volvió a donde todo empezó. Sin embargo, todo era diferente y el mediocampista no tuvo el mismo protagonismo en el Deportivo Cali, hecho que le afectó su permanencia en la institución y seis meses después fichó hacia el fútbol internacional.

Esto, en el Árabe Unido de Panamá. Allí, Rolan jugó desde el 2009 hasta mediados del 2011, para regresar nuevamente al fútbol colombiano, vistiendo los colores de CEIF Fortaleza, conjunto en el que duró año y medio, quedando como jugador libre empezando el 2013.

¿Rolan jugó o no en el América de Cali?

En su condición de agente libre, Rolan se presentó al cuadro ‘escarlata’ en pretemporada, a la espera de ver si podía mantenerse en el equipo o no. Es más, el exjugador, ahora comprometido con la justicia norteamericana, alcanzó a ponerse la casaca del América y hasta dar una entrevista ante los medios de comunicación; dentro de ellos Caracol Televisión.

“Fue importante para el club donde estuve (Fortaleza), pero también espero serlo aquí para América y lo que es la consecución del ascenso a primera división. Yo he enfrentado a jugadores como Didier Drogba, Yaya Touré y toda esa gente, entonces me toca de pronto por ahí abrir al máximo mi entendimiento para poder aprovechar todas esas cosas que ellos tienen, que los he llevado a la élite mundial. Me ha tocado estar en grandes equipos y para mí es algo muy bueno estar en el América”, fueron las palabras de Rolan de la Cruz.

No obstante, al no ser aceptado para jugar en el equipo vallecaucano, el colombiano emigró hacia su otra patria, Guinea Ecuatorial, donde jugó en The Panters, equipo en el que se retiró profesionalmente a finales del 2013, luego de contraer malaria y sobrevivir a ella.