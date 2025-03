Novedades con Falcao García en Millonarios; la operación que le hicieron

Millonarios no la pasa bien en el fútbol colombiano por culpa de la lesiones que han sufrido varios jugadores de su plantilla. Uno de ellos es el experimentado Falcao García, quien según información que se filtró este lunes, fue sometido una cirugía.

El periodista Daniel Pérez fue el encargado de revelar los detalles en el programa 'Sin Boleta'. "¿Algo para preocuparse? No, pues la cirugía que le hicieron a Falcao fue para corregir algo en su nariz. No fue de su lesión, Falcao tenía un problema en la nariz; acuérdense que Falcao usa unas banditas para respirar mejor… no conozco en detalle la parte médica, pero de eso fue operado”, dijo el citado comunicador sobre el atacante azul.

Dicho esto, el procedimiento quirúrgico que le hicieron al 'Tigre' no tiene nada que ver con la lesión que lo tiene marginado de las canchas y que todavía lo tiene con cuatro semanas de recuperación por delante. Al parecer García Zárate habría aprovechado este parón para realizarse el procedimiento del malestar que lo aqueja.

Falcao García no juega con Millonarios desde el pasado 5 de marzo cuando ingresó a los 85 minutos en la derrota 1-0 por con Once Caldas, por la fase previa de la Copa Sudamericana. Dicho esto, en lo que va de 2025, 'El Tigre' apenas ha tenido cuatro apariciones con un gol, el cuál fue contra Unión Magdalena el 20 de febrero.

Historial de lesiones de Falcao García