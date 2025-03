Escándalo en la Liga de España por gol anulado a equipo que lucha por no descender

Diego Martínez, entrenador de la UD Las Palmas, dijo marcharse “bastante frustrado” de Balaídos por el gol anulado al portugués Fábio Silva, por un fuera de juego previo de Mcburnie que para él no era, que le hubiese dado el triunfo frente al Celta de Vigo en partido de la Liga española de fútbol que acabó en empate (1-1).

“Ese gol nos daba la vida, no entiendo lo que han interpretado. El equipo ha hecho un partido muy completo ante un rival que venía en un gran estado de forma”, declaró el preparador vigués del equipo canario, para quien esa acción es “muy interpretable y una vez más va en contra de nuestros intereses”.

El audio del VAR en el gol anulado a Fábio Silva es un sinsentido.



Dar planos y relatar lo que sucede en la jugada lo puede hacer cualquiera con mínimo conocimiento.



Ellos tienen que INTERPRETAR Y APLICAR LA NORMA según lo que sucede en la jugada. pic.twitter.com/Og4sJvLQ0U — Miguel Jorge (@miguejs98) March 31, 2025

“El árbitro me ha explicado la jugada y no hay ningún problema en ese sentido, pero esta temporada todas las jugadas interpretables están cayendo del otro lado. Quedan nueve jornadas y somos un equipo que viene remando contracorriente desde muy atrás”, explicó.

Para Diego Martínez su equipo merece tener “más puntos” de los 26 que tiene en la clasificación, pero él prefiere quedarse con “lo positivo” porque cree que están en el buen camino.

“Estuvimos mucho mejor en la segunda parte, es verdad. Ellos son un gran rival y es verdad que nos costó ajustar en algunas situaciones, pero el Celta te somete mucho y nuestra alineación viene condicionada por el tipo de plan de partido que tocaba”, destacó.

El técnico gallego de Las Palmas lamentó que su equipo ha vuelto a sufrir “circunstancias de lo más extrañas”, lo cual, puntualizó, condicionó el juego de los suyos.

“El equipo ha competido muy bien y el equipo ha hecho un gol más que el rival que nos lo han anulado porque han interpretado algo que no entiendo porque la he visto repetida y en mi opinión creo que no interfiere en la acción, se va incluso para fuera”, incidió.