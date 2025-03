Nuevo técnico de Santa Fe, en Bogotá para clásicos contra Millonarios

Independiente Santa Fe y Millonarios se verán las caras el sábado 22 y el miércoles 26 de marzo en el estadio El Campín de la capital colombiana, choques para los cuales los albirrojos ya tendrían al entrenador que ocupará el puesto que dejó el uruguayo Pablo Peirano.

El primer cotejo es válido la tradicional jornada de clásicos, la décima, en la que hay emparejamientos regionales en todo el país, mientras que el segundo es reprogramado, pues hace parte de la fecha 17 y se adelantó por falta de disponibilidad del estadio.

Lo particular es que ambos encuentros marcarán el futuro de la conducción técnica de cada escuadra, ya que mientras al ‘Expreso’ se alista pararecibir a su nuevo timonel , la afición azul no le perdonaría al estratega David González no sacar buenos resultados en dichas contiendas.

Santa Fe, con nuevo técnico en clásicos vs. Millonarios

El estratega elegido es el uruguayo Jorge Bava, exarquero del Atlético Bucaramanga, de 43 años de edad y cuyo último club fue León de México , en 2024.

El timonel ‘charrúa’ fue quien filtró la noticia en los medios de comunicación de Uruguay, donde dijo que las negociaciones ya se habían adelantado y que solo faltaba finiquitar la documentación para formalizar el contrato.

Palabras de Jorge Bava respecto a los contactos con Santa Fe para ser el nuevo Dt en el programa @MananaDelFutbol de Uruguay. pic.twitter.com/V9SrztuJTj — FuriaCardenal (@FuriaCardenal48) March 7, 2025

Incluso, ha señalado que hizo cierto empalme con Pablo Peirano, al que reemplazará y con el que sostiene buena relación.

En consecuencia, el DT tiene planeado arribar a Bogotá para asistir al primer clásico y si es posible, ya estar vinculado al plantel para el segundo.

Bava, llegará con sus colaboradores, entre quienes se relaciona a Bruno Nicolás Piano e Ignacio Turrén, como sus asistentes; y al preparador físico Mauricio Ferrano.

En consecuencia, la dupla interina que conformaron José Francisco ‘Pacho’ López y Róbinson ‘Rufai’ Zapata se despediría en el primer clásico y con un balance en el que se cuentan los triunfos 1-7 sobre Envigado, 2-0 frente a Fortaleza y 0-1 ante Once Caldas, así como el 1-1 de local con Bucaramanga.