"Ojo que Millonarios viene de caer en la Liga contra Santa Fe, a punta de 'papa y yuca', con huevos"

Tras la sorpresiva derrota de Millonarios 0-1 como local ante Llaneros, la paciencia de la hinchada 'albiazul' comienza a agotarse. No solo preocupa el flojo presente del equipo, sino también la falta de refuerzos para este semestre, una deuda que ya empieza a pasar factura.

En el programa Jugada Maestra', de la plataforma Ditu, se llevó a cabo un debate sobre el presente de Millonarios, donde el invitado principal fue Mario Vanemerak, exfutbolista y exentrenador argentino con pasado en el club capitalino. Durante su intervención, se mostró visiblemente molesto y decepcionado por la más reciente presentación del equipo.

"El equipo se vio anoche feo, muy feo, no presionó, no anticipó, así Llaneros le ganó en todos los aspectos, siendo un equipo que pelea el descenso que no tiene gran tema económico así lo complicó, es muy complicado lo de González (David), hay jugadores que ya se creen titulares indiscutibles porque como no hay más, entonces se la creen". inició diciendo el argentino a la mesa de panelistas.

"Ojo que en cuadrangulares, del semestre pasado, Santa Fe nos ganó a 'papa y yuca' y puro huevo, así lo ganó y siendo local Millonarios, con todo a favor, teníamos todas las posibilidades, hasta cerrar la final con Medellín acá, entonces necesitamos intereses, más alma, no veo el equipo, no veo nada de eso, ni contra Equidad, ni contra Llaneros, ni en cuadrangulares, está muy quedado, no es lo que representa a Millonarios", complementó Vanemerak.

Además se refirió a las incorporaciones que tuvo el equipo en las últimas semanas, pero que por lo visto son insuficientes en la búsqueda de positivos resultados. "Los que recién llegaron no tienen la culpa, porque que culpa tienen, pero es que no tienen el nivel para estar en Millonarios", agregó.

Millonarios ya tiene programación para todos sus partidos. Foto: Millonarios FC.

A esto, el profesor Javier Castell acompañó la idea y dijo que "hay una nómina que evidentemente se ve inferior a la que tenía, (Daniel) Cataño era importante, no cuenta con Castro (Leonardo), ni Falcao (García), Macalister (Silva), ellos le daban mejor cuerpo al equipo, pero siento que sienten la presión (...). Algo de equilibrio emocional en David González no estaría de más, cuando en la primera fecha sale a decir "lo único que prometo es ser campeón a ahora decir que tiene una vergüenza, no está bien, no es la realidad".

"Ninguna de las dos cosas son verdad, ni son una vergüenza, ni eso de la promesa. Llevar sus apreciaciones al extremo no está bien, y en dos fechas no puedes demostrar que estas desequilibrado, eso no demuestra cosas positivas al grupo", concluyó Castell a las palabras que dijo David Gonzáles en la rueda de prensa post al partido, al declararse "avergonzado" por el resultado negativo frente a Llaneros.