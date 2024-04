Osorio Botello: "Los clásicos son a 'muerte', y este frente a Santa Fe, será clave para Millonarios"

Este miércoles 27 de marzo se jugará una edición más del clásico capitalino, entre Millonarios y Santa Fe,por la Liga del fútbol colombiano. Y como previa a lo que será este compromiso, en Gol Caracol hablamos con Osorio Botello, un delantero que conoce muy bien lo que es vestir los colores de ambas escuadras.

Enfatizando en el mal presente del cuadro ‘embajador’, el delantero de 35 años afirmó que en este tipo de partidos no tiene gran relevancia quién viene mejor. Es más, como factor diferencial, estos juegos dan un matiz emocional diferente.

“Cuando son clásicos, puedes ir de último y el rival de primero, pero el clásico es a muerte y no se sabe quién va a ganar. Para Millonarios, la única forma de salir del mal momento es ganando los partidos, de ahí en más todo va a seguir mejorando, pero el clásico es un partido clave", agregó inicialmente Osorio Botello en charla con Gol Caracol.

Además, recordando aquel clásico en el que anotó un triplete frente a Santa Fe cuando jugaba para los ‘albiazules, el atacante de 35 años reveló lo especial de este encuentro: “Recuerdo un clásico en el que marqué tres goles jugando para Millonarios, lo viví plenamente, fue muy bonito todo. Este es uno de los partidos más importantes de Colombia, sabemos de las dos hinchadas que tienen, los clubes, su historia, lo que han venido haciendo últimamente y la verdad que la capital alberga muchas personas. Siempre se ve el estadio lleno para este partido y es un bonito encuentro, donde los jugadores lo disfrutan al máximo”.

Osorio Botello vistiendo los colores de Millonarios. Foto: Colprensa.

Publicidad

*Otras declaraciones de Osorio Botello:

¿Qué camiseta pesa más en el clásico capitalino?

“No puedo decir qué camisa pesa más, porque es una responsabilidad de ambos clubes, pero sí es cierto que Millonarios tiene mayor número de hinchada, la capital se viste más de azul, es lo que noté cuando llegué a Santa Fe”.

Publicidad

¿Sueña con volver a vestir los colores de Santa Fe o Millonarios?

“La verdad es que sí me gustaría volver a jugar en Santa Fe y Millonarios, hace rato quería, después de que salí de Águilas Doradas. La verdad es que sí me gustaría que se diera la oportunidad porque a pesar de la edad que tengo, me siento con mucha capacidad, pero esperemos a ver qué pasa”.

Osorio Botello en duelo con Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa.

El presente de Millonarios...

“Millonarios siempre se caracteriza por llevar mucha gente al estadio, porque la hinchada es muy metida en el ‘cuento’, quieren que el equipo esté arriba. Yo creo que tienen que salir rápido de ese mal momento, porque se viene la Copa Libertadores y ahí el nivel es más alto que en el fútbol colombiano, ya que enfrentarán a los campeones de otros países y se sabe la importancia que tienen esos equipos a nivel latinoamericano”.

Elvis Perlaza...

“Lo de Elvis Perlaza es muy reciente. Yo tuve la posibilidad de pasar de Millonarios a Santa Fe después de unos años, y eso permitió que bajaran un poquito las tensiones, no era tan reciente como lo de Elvis, que salió campeón y fue protagonista con Millonarios. Cuando yo pasé a Santa Fe, no ponía mucha atención a lo que dicen en las redes, páginas de fútbol, porque eso es normal. Ya en los clásicos hay mucha pasión, son muy competitivos, muy apasionados por parte de la gente. No va a ser fácil para Elvis Perlaza".

Elvis Perlaza en su primera práctica con Santa Fe. @santafe

¿Cómo es ese paso de Millonarios a Santa Fe?

"Ese cambio es bastante difícil y lo que pasa es que uno como futbolista se debe a eso, no es que uno no sienta respeto por la institución o algo así, sino que eso hace parte de ser jugador de fútbol. Y la camiseta que uno está representando simplemente la va a defender. Estoy agradecido tanto con Millonarios como con Santa Fe por la oportunidad, que son dos de los más grandes de Colombia".