Pablo Peirano y la curiosa comparación de Santa Fe, en Liga: habló del Manchester City

Minutos después deigualar 1-1 con Medellín , Pablo Peirano atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y analizó el punto obtenido contra los paisas, este viernes 18 de octubre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Nos faltó, quizá ese último pase, pero era complejo con un 5-4 bastante marcado. No hubo tanto espacio como para poder filtrar. Después, no me parece que llenar de centros, no fue un partido donde tiramos mucho. Lo que tiramos fueron dos ocasiones, una de ellas la de Albornoz”, indicó de entrada el estratega ‘cardenal’, revelando las sensaciones que le dejó el compromiso.

Sumado a eso, Peirano afirmó que fue un partido muy parejo, razón por la que hubo pocas opciones por parte y parte: “Se tornó un encuentro muy parejo con los dos equipos de esta magnitud, compiten, se vuelven mucho más parejos, también hay un tema físico de los dos lados que es muy bueno. Dos sistemas que son similares y hay comportamientos muy similares de los dos lados. Intentamos hasta el final buscar los tres putos”.

Santa Fe y Medellín igualaron 1-1 por la Liga BetPlay II-2024. Foto: Colprensa.

*Otras declaraciones de Pablo Peirano:

¿Cómo analiza y estudia desde lo táctico el compromiso?

“La línea de fondo no me sorprendió. Los volantes, digamos que el 2-3 por delante, que era un 5-4-1 para contener y un 5-2-3 para atacar, me imaginaba a dos centros delanteros más encima de nosotros. Pero nosotros también lo hemos trabajado y tenemos respuestas para sortear esa parte. Nos costaron las transiciones rápidas que nos complicaron en la parte de los duelos, pero fue un partido con pocas opciones para ambos equipos; fue muy disputado”.

¿Cuál fue ese mensaje, luego de recibir el primer gol?

“Cuando terminó el primer tiempo era momento de dar tranquilidad, no había que hacer revulsivo tan rápido. Ya con el pasar de los minutos, sentí que era necesario meter un jugador diferente, que no entrara tanto con pelota.

El clásico con Millonarios...

“Cada partido es diferente, es distinto. Corregir, estamos constantemente corrigiendo todos los detalles, tenemos cosas para mejorar y hay otras que las estamos haciendo bien, pero que hay que hacerlas mejor, pero la corrección es constante. Las opciones de gol cada vez son más cortas, así que es fundamental que las que tengamos, convertirla. Cada vez se está poniendo más difícil”.

Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Medellín, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

¿Está contento con la campaña realizada hasta hora?

“Estamos en Santa Fe y aquí nos exigen títulos. Aunque sí se reconoce que se está haciendo una buena campaña, pero todos buscamos el título. Si fuera otra liga u otro sistema de competencia, no te diría el Manchester City, pero sí algún equipo que se mantiene a lo largo del año, Santa Fe sería similar por la buena cantidad de puntos, goles anotados, los recibidos. Estoy conforme, pero el título es lo que buscamos”.