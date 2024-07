"En el fútbol colombiano desde algún lugar que no es la cancha, se deciden los resultados"

El partido en el que Águilas Doradas venció 3-2 a Patriotas tuvo un final de escándalo y polémica,después de que el árbitro Jairo Mayorga decretó un penalti inexistente, tras un llamado de Nicolás Gallo desde el VAR, que hizo efectivo Jeison Quiñones y concretó la victoria para los del 'nido', en su primer partido jugado como locales en el estadio Arturo Cumplido Sierra, de la ciudad de Sincelejo.

Esa determinación fue el detonante para que apareciera César Guzmán, máximo accionista de Patriotas, quien en charla con Gol Caracol se mostró contrariado y exigió medidas urgentes para ponerle freno a las controversiales decisiones de los equipos arbitrales, cuando apenas se están jugando las primeras fechas de la Liga II.

"Muy triste, muy triste ver que lo que se ha convertido nuestro fútbol colombiano. La verdad no es coincidencia que desde hace más de un año se venga decidiendo el tema del descenso de esa manera", expresó inicialmente el dirigente del cuadro boyacense.

¿Usted se ha quejado de manera formal por las actuaciones arbitrales, no de hoy, sino de tiempo atrás y qué le han dicho?

"Siempre acudiendo de manera decente, de manera respetuosa a la Comisión Técnica Arbitral para recibir siempre las mismas respuestas. El comentario de la Comisión Técnica es que sí, que se equivocaron, reconocen que se equivocan los árbitros, pero ahí están las fallas y los puntos que en el caso nuestro se dejan de sumar".

¿En la Liga II a Patriotas lo han perjudicado las decisiones arbitrales?

"Llevamos tres partidos en este segundo semestre y en todos equivocaciones arbitrales.

En el primer partido, el señor Roldán deja de dar una expulsión, que hubiera cambiado el curso del partido y el resultado. En el segundo partido el señor Santiago exactamente igual. En este partido una roja, un penalti y ese adefesio que ustedes pudieron ver en el último minuto del partido".

Ante esas irregularidades, qué pensar...

"Uno claramente dice que esas no son coincidencias. No creemos ya en la honorabilidad del fútbol, del juzgamiento en el fútbol colombiano. Desde algún lugar, escúcheme bien, que no es en una cancha de fútbol se están decidiendo los resultados de los partidos del fútbol colombiano y en particular el descenso. Eso es absolutamente triste, que caigamos tan bajo, que hagamos un eco a todo este tema dañino del tema de las apuestas".

Parece repetitivo que se pidan soluciones, pero en realidad no pasa nada con el tema arbitral. ¿Qué hacer?

"Esto se tiene necesariamente que investigar y es algo que se tiene que parar, porque sino vamos a terminar acabando con el fútbol colombiano. Tanto que dicen que nos van a intervenir, que el fútbol lo van a intervenir y si tienen que hacerlo, que lo hagan ya. O cambiamos o nos cambian y merecemos que nos cambien si nos quedamos callados y si nos quedamos quietos".

¿Siente que a Patriotas lo están persiguiendo?

"He denunciado una cantidad de actos, que en mi sentir no han sido decorosos. Muchísimos que ustedes los conocen. Y por esa razón, seguramente es que tenemos esta clase de resultados. Me niego a creer que esa sea una respuesta a las denuncias que constantemente he hecho, por tratar de proteger la honestidad y la honorabilidad de las actuaciones del fútbol colombiano. Esto esto no lo merecen los aficionados, ni los trabajadores del club, ni los futbolistas que se entregan en la cancha para que unos 'fascinerosos' hagan lo que hacen, con esas decisiones".