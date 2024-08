Pablo Repetto y su respuesta sobre la lesión de David Ospina, con Atlético Nacional

Atlético Nacional empató 1-1 con Águilas Doradas en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2024-II, pero además del sorpresivo empate de local en el Atanasio Girardot, preocupó la salida de David Ospina para el segundo tiempo, por lesión.

Por supuesto, en rueda de prensa le preguntaron al técnico Pablo Repetto sobre lo que ocurrió con el experimentado arquero e ídolo de los ‘verdolagas’, aunque fue precavido en cuanto a este tema.

¿Qué le pasó a David Ospina en Nacional vs Águilas Doradas?

“Lo de David Ospina fue una contusión, no tengo el reporte médico, hay que esperar el grado de la lesión que nos informaran en estas horas, por eso fue sustituido, está claro”, fue la contundente respuesta del estratega uruguayo Pablo Repetto.

Extraoficialmente se habla de una molestia en uno de los codos del arquero antioqueño, pero se espera que el martes Atlético Nacional confirme la gravedad de la lesión del golero.

Acá más declaraciones de Pablo Repetto, técnico de Atlético Nacional:

*Un tiempo para cada equipo

“Dos tiempos diferentes, uno que fueron mejor ellos, nos llegan y nos están convirtiendo siempre el primer gol en los comienzos o en el primer tiempo. Terminamos sometiendo al rival pero no nos alcanza y la vez pasada perdimos tres puntos y hoy es algo parecido también, y nos llevamos el premio de un punto, me quedo con el segundo tiempo, es lo que queremos, pero el rival juega”.

*Algunos jugadores que terminaron con molestias

“Hablar de una opinión individual de cada jugador no lo voy a hacer. Hay jugadores que se están adaptando, sin ritmo, hay dos jugadores que terminan encalambrándose, Marino Hinestroza que viene sin jugar en la MLS. Alfredo Morelos algo igual en Santos, a veces no era convocado, y ese ritmo de competencia es clave. Jorman Campuzano también sale por un tema muscular, son cosas que marcan para mejorar y estamos buscando día a día el once ideal, el que mas se adapte a lo que queremos, de ser un equipo que propongan, que maneje el partido y tengas las opciones”.

*Andrés Sarmiento y su presente

“Es un extremo como conocen todos con cambio de ritmo, que tiene gol, lo demostró en América, esas son sus características ya hablar de rendimientos es un tema más individual con cada uno de los jugadores como lo hacemos siempre”.

*El partido de Edwin Cardona contra Águilas Doradas

“Él tuvo muchas situaciones que recibió sin marca, con libertad para moverse por el frente de ataque, hay una a lo último que la recepciona de pecho y estaba frente al arco solo.

*Águilas Doradas, un duro rival

"Un equipo que como dije al principio que generalmente tiene la posesión, hoy no la tuvo, pero los partidos de antes es un equipo de posesión, con jugadores en el medio campo, hoy jugaron sin un 9 de referencia y a partir de eso construyen los ataques".