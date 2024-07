No, gracias.

Pasó de todo en Medellín vs. Junior, pero el 0-0 primó en el Atanasio Girardot El compromiso entre el 'poderoso de la montaña' y el 'tiburón' tuvo emociones de principio a fin, no obstante, el marcador no se movió en el juego de la tercera fecha de la Liga II.