Carlos Bacca, protagonista en redes sociales del Medellín vs. Junior ¿por qué?

En juego por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2024-II, uno de los grandes protagonistas del partido entre Medellín y Junior de Barranquilla fue Carlos Bacca, quien, pese a que lo intentó por todos lados para conseguir un gol, no lo logró y contrario a ello, se llevó sendas desilusiones en el estadio Atanasio Girardot.

Y es que el delantero inició encendido, pues, pocos minutos de iniciado el encuentro, el número '70' ya había logrado vencer las redes defendidas, en esta ocasión, por Éder Chaux. Sin embargo, posteriormente, dicho tanto no terminó subiendo al marcador, debido a un fuera de juego precisamente de él mismo, razón más que suficiente para un fuerte lamento, pues marcar para Bacca siempre es una tarea pendiente en cada partido que disputa.

Tras ello, tuvo que sufrir otra decepción, ya que el árbitro central, luego de una fuerte entrada de José Ortiz a José Enamorado, pitó penal a favor de los visitantes, lo cual dejó algo callado al Atanasio. Claramente, el que se hizo cargo de la pena máxima fue el capitán, quien es considerado un experto en la materia. No obstante, en este caso, la experticia del delantero no terminó reflejando el resultado en el marcador, pues Bacca terminó por mandar el balón directamente a las nubes de la capital de Antioquia, lo cual fue motivo de alta celebración por parte de los hinchas del DIM.

Carlos Bacca se lamenta luego de botar su penalti frente a Medellín en el Atanasio. Foto: Colprensa

Durante todo el encuentro, Carlos buscó redimirse de aquellas dos acciones, sin encontrar recompensa, ya que, finalmente, el encuentro por la tercera fecha de la Liga de Fútbol Colombiano finalizó con un empate 0-0.

Publicidad

Y es que las redes sociales no le perdonaron esto al delantero del Junior y con varios memes, le cayeron con toda en una de aquellas noches que son inolvidables, no por los éxitos, sino por las que no fueron.

Aquí algunos de los memes:

El arco que necesitaba Bacca para anotarle a Chaux de penal. pic.twitter.com/oWTVwojeeu — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) July 28, 2024

Publicidad

🇨🇴 Pibe, ¿Qué piensa del cobro de Carlos Bacca en el penal? pic.twitter.com/iFa7OmdUzK — Saque Amargo (@SaqueAmargoX) July 28, 2024

✅ Carlos Bacca antes de comerse el penal ⚽️ pic.twitter.com/5D1tHdxjIe — Saque Amargo (@SaqueAmargoX) July 28, 2024

✅ No importa cuándo veas esto 🤣 pic.twitter.com/L36PRCMG4M — Saque Amargo (@SaqueAmargoX) July 28, 2024