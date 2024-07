Pablo Peirano: "El gol tempranero de La Equidad nos condicionó, nos puso nerviosos"

Independiente Santa Fe no logró sacar el resultado positivo contra La Equidady terminó cayendo 0-1 en la tercera fecha de la Liga BetPlay. Tras el encuentro, Pablo Peirano, técnico de los 'albirrojos', analizó el encuentro.

En primera instancia, habló del gol al minuto de juego de Felipe Acosta, el cual terminó por significar los tres puntos para los 'aseguradores'. "El gol tempranero nos condicionó, nos puso un poco más nerviosos en esos primeros minutos. Después intentamos de buena manera, aunque a veces más apurados, buscar el partido en el primer tiempo. Sobre el final tuvimos dos opciones para empatarlo. En el segundo tiempo, con la necesidad de buscar el empate, pusimos otro delantero con referencia de área, tanto por fuera como por dentro. Insistimos, generamos opciones, pero el arquero tapó las que tenía que tapar. Estuvo muy bien y esta vez no pudimos concretar. Ahora hay que mirar hacia adelante y seguir trabajando", con un mensaje positivo y con la cabeza en alto, aseguró Peirano.

Equidad celebra en el estadio El Campín contra Santa Fe Foto: Colprensa

Tras ello, habló de las facetas de juego de su rival. "Todo lo que vivimos era lo que habíamos trabajado durante la semana. El partido se desarrolló así porque fue concreto. En la situación que tuvo, fue eficaz. Nosotros no lo fuimos y el resultado se nos escapó. A pesar de esto, hubo momentos en los que funcionamos muy bien, con profundidad tanto por derecha como por izquierda. Tuvimos un pasaje en el primer tiempo, después del gol, en el que el arquero quedó un poco largo y perdimos la segunda pelota, lo que nos costó recuperarla en el medio. Después nos acomodamos sobre el final y tuvimos oportunidades de gol", declaró también engrandeciendo la figura de su equipo.

Igualmente, habló de Hugo Rodallega, quien tuvo un destacado partido, pese a que no llegó el gol. "Hugo está muy bien en lo que nosotros imaginamos para el partido y en los minutos que estamos planeando para él. Estábamos convencidos de que eran los necesarios para él en esta etapa. Me gustó, me sorprendió para bien. Su participación le servirá para sumar minutos de fútbol. Es su primer partido después del parate grande, así que a medida que vaya sumando minutos, irá mejorando", dejó saber respecto a una de las grandes estrellas de Santa Fe.

Acción de juego entre Santa Fe y Equidad, por Liga BetPlay Foto: Colprensa

Finalmente, habló del altercado que hubo entre ambos planteles, tras el partido. "Nosotros hemos perdido y nos hemos ido en silencio, y cuando hemos ganado, también lo hemos hecho. Un equipo como Santa Fe, en ningún momento, cuando hemos logrado el resultado contra ellos ni con ningún rival, ha mostrado educación. Nosotros siempre saludamos cuando termina y nada más. Nos vamos contentos cuando ganamos sin menospreciar a los rivales, y cuando perdemos, reconocemos y nos vamos pronto a casa a trabajar. Eso no sucedió durante su partido", crítico respecto a ciertas actitudes, declaró el uruguayo.