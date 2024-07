Falcao García y su familia: Lorelei Tarón confesó qué sucedió, tras foto hospitalizada

En horas de la tarde de este sábado 27 de junio, Lorelei Tarón, junto con una de sus hijas, causaron preocupación tanto en Radamel Falcao García, como en varios de sus seguidores, pues en las historias de Instagram de la también cantante, se vio como ambas se encontraban con una mascarilla de oxígeno en una clínica, recibiendo atención médica.

Si bien en los primeros minutos de lo sucedido no se dio indicios de lo que pudo haber pasado, fue hasta hace pocos minutos que la propia Lorelei contó qué fue lo que sucedió y lo que terminó desencadenando todo este revuelo que también condicionó la presencia del 'Tigre' para lo que será el partido contra Alianza FC, válido por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2024-II.

Pues bien, en primera instancia, Tarón agradeció a todos los que se preocuparon tanto por ella, como por su familia. "Gracias por sus mensajes y buenos deseos. Estamos bien, gracias a Dios", inició su mensaje.

Tras ello, confesó todo lo que terminó aconteciendo. "Lo que ha pasado es que prendimos un calefón (calentador a gas) que no tenía vía de escape y el monoxido de carbono nos intoxicó a todos", aseguró.

"Pasaron muchas horas desde que lo prendimos y pensamos que el olor era normal. Yo estaba haciendo ejercicio con Jedi y mi papá estaba en la parte de abajo, en donde está el calefón y la vía de escape. Pasaba el tiempo y yo estaba super mareada, pero pensé que era por la altura. Jedi subió con mi papá a la parte de arriba, en donde estaban las niñas con mi mamá", agregó.

A renglón seguido, aseguró que: "Cuando subo 10 minutos después que Jedi, el viene llorando que se siente mal y que quiere vomitar, yo lo alzo y me siento en el cuarto de las niñas. Jedi se duerme, lo cual me pareció super raro y yo empecé a sentir sueño y me dormí. De repente, subió un olor demasiado fuerte y la señora que nos ayuda en la casa empezó a gritar que salgamos rápido aguera. Salimos, porque el olor era insoportable".

Sumado a ello, aseguró que varias de sus hijas se quejaban de todos los síntomas típicos respectoa a una intoxicación por monóxido de carbono. "Annette, llorando, que se sentía mal. Jedi dormido, yo veía el mundo al revés", analizó.

Finalmente, aseguró que de inmediato tomaron rumbo a un hospital. "Rápidamente, mi papá entró para apagar el calefón, pero él ya estaba vomitando y sin fuerzas. De ahí, salimos corriendo al hospital. Mi papá, Jedi, Annette y yo, que teníamos los síntomas más fuertes, pero al rato llegaron mi mamá, Domi, Heaven y Desi, porque empezaron con síntomas como vomito y mucho dolor de cabeza", aseguró.

Tras ello, aseguró que todo se encuentra muy bien, agradeció en gran parte a Dios y mandó especiales saludos a los médicos que la atendieron a ella y a sus seres queridos. "Gracias a Dios no pasó nada grave y menos mal no fue de noche, porque ahí si iba a ser otra historia. Dios nos ha guardado y damos gracias a Él por protegernos. También gracias a todos los doctores y enfermeras de la clínica Marly, de Chía, por su excelente atención y el cuidado de mi familia", concretó.