"Persecución", "llorando por Millonarios": airadas reacciones ante sanciones a Nacional

Luego de que hace pocos minutos la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicara la resolución en la que confirmaba las sanciones a jugadores de Atlético Nacional , tras los partidos contra Millonarios FC, correspondientes a la tercera y cuarta fecha del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-II, las redes sociales no se hicieron esperar y reaccionaron rápidamente de manera contundente a las implicaciones, afirmando una "persecución" contra los 'verdolagas' y una "búsqueda de favorecer a Millonarios".

Cabe recordar que la Dimayor sancionó a Marino Hinestroza , Jorman Campuzano y Juan Pablo Torres, registrando entre dos y cuatro fechas de suspensión, además de multas que van desde los 3 millones 900 mil hasta los 19 millones 500 mil pesos, por incurrir en infracciones de artículos del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, a pesar de que los hechos sucedieron ya hace varias jornadas.

Los hinchas de Atlético Nacional no dejaron pasar la polémica sanción otorgada justo cuando están a punto de disputar las finales de la Liga BetPlay contra Deportes Tolima , aquejando que no tiene sentido hacerlo justo ahora y no en el momento en que sucedieron los hechos. Las redes sociales se han invadido de mensajes en contra de la Dimayor y sus decisiones, con comentarios como "las anteriores sanciones injustas contra jugadores y DT de Nacional sí las impusieron y publicaron inmediatamente, pero por qué las de Marino Hinestroza y Jorman Campuzano se las guardaron justo para las finales. Dejen la perseguidera".

"Era la tercera celebración así de Marino y nunca pasó nada, pero como pasamos a la final, tan raro todo no. Ah, pero con personas que lo insultaron y con gestos racistas no paso nada. Ni siquiera un comunicado o una imagen rechazando eso el racismo", fueron otros de los mensajes que se leyeron en las redes.

Marino Hinestroza con Nacional contra Millonarios - Foto: Colprensa

De igual manera, los hinchas del cuadro paisa no dejaron pasar el hecho de parecer querer favorecer a Millonarios FC, según indican en los comentarios, afirmando que: "¿Les dolió que papi Falca y su equipito saliera a vacaciones antes de lo planeado? Justo previo a la final salen las sanciones, mas claro imposible!", o "¿Ahora que sigue? si queda Nacional campeón les sancionan el estadio y a mas jugadores por el año 2025, que desastre esas comisiones de ética, y en general toda la Dimayor, ahora le hacen fuerza a Tolima para que Millonarios vaya directo a la Libertadores".

Nacional vs Millonarios - Foto: Colprensa