Millonarios, hora de decisiones y despedidas: reunión clave con los jefes

Después de varios días de haber quedado por puertas de la final de la Liga Betplay II 2024 del fútbol colombiano y de algunos días de asueto para el plantel, en las últimas horas se conoció que este miércoles se tiene citada una reunión por parte de los directivos de Millonarios con los integrantes del cuerpo técnico que lidera Alberto Gamero y con el grupo de jugadores profesionales.

Y es que desde ya en el seno de los 'embajadores' se viene trabajando en el análisis del plantel de futbolistas, pensando en lo que será la temporada 2025, con salidas de algunos hombres y la búsqueda de refuerzos, que lleguen a sumar a lo que se tiene.

En 'Espn', por ejemplo, se entregaron noticias al respecto y se habló de las secuelas que puede dejar en Millonarios el fracaso que significa un año en blanco, sin títulos.

"Han sido citados en Millonarios. Todo el grupo se debe presentar a las 9:00 a.m. Estarán Serpa (Gustavo), Camacho (Enrique), y los jugadores", informó inicialmente el periodista Francisco Vélez en el mencionado canal deportivo.

El mismo comunicador agregó que con "Falcao tendrán una charla privada, porque tiene hasta el 20 (de diciembre) para salir del país por tema de impuestos. Es una situación nada fácil". Hay que indicar que en el caso del experimentado y famoso delantero solamente se firmó un contrato por seis meses y este martes el propio 'Tigre' dejó un mensaje en su cuenta de Instagram que sonó a despedida para muchos, en el que agradeció a todo el mundo Millonarios y dejó más interrogantes, que certezas de cara a su futuro a mediano plazo.

Falcao García, jugador de Millonarios. Millonarios.

'Pacho' Vélez finalizó su intervención asegurando que "mañana habrá noticias, acá me dicen que se van a tocar todas las líneas, en defensa, en el mediocampo y en la delantera".

La dirigencia de los azules desea dejar un mensaje al grupo de profesionales, de seguro habrá un jalón de orejas por no cumplir con los objetivos trazados en un club con historia y no se descarta que se comunique a algunos jugadores que no serán tenidos en cuenta para el año que viene.

Fuentes consultadas por Gol Caracol aseguraron que se están analizando múltiples aspectos, como rendimientos de los deportistas, temas de contratos y renovaciones, opciones de compra, ofertas para varios jugadores y hasta juveniles para potenciar, por lo que las noticias se darán en comunicaciones oficiales, por lo que por ahora lo demás no pasa de ser especulaciones.