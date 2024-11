Insólita expulsión: jugador del Bucaramanga lanzó el balón a la cara de uno del Medellín

Atlético Bucaramanga se complicó en la Liga BetPlay II-2024 . Este domingo 3 de noviembre, perdió 2-3 con Independiente Medellín y puso en duda su presencia en los cuadrangulares. Y es que, tras su partido de la fecha 16, quedó ubicado en el puesto 12, con 21 puntos y una diferencia de gol de -1, a falta de solo tres jornadas para el final del 'todos contra todos'.

Todo parecía tranquilo para los dirigidos por Rafael Dudamel, que se pusieron rápidamente en ventaja, con anotaciones de Fabián Sambueza, al minuto 7', y Andrés Fabián Ponce, de penalti, al 38'. Sin embargo, el desarrollo del encuentro fue cambiando y, en la parte complementaria, todo fue diferente. Allí, el cuadro 'poderoso', se montó en el juego y dio vuelta.

Cuando se jugaba el minuto 57', Brayan León descontó para el 2-1 parcial, pero el punto bisagra llegó al 66'. Jonnathan Ortiz, árbitro central del partido, fue llamado desde el VAR para que revisara una acción de posible roja. ¿Qué pasó? Luego de que se sancionara una infracción a favor del Bucaramanga, hubo un cruce entre Jefferson Mena y Diego Moreno.

El hombre del club antioqueño le lanzó el balón al defensa del conjunto 'leopardo' y esto no gustó. Razón por la que el hombre del equipo local no dudó en devolverle el favor, enviándole la pelota con fuerza a su rival, a la altura del rostro. En ese instante, Diego Moreno cayó al suelo, retorciéndose de dolor, mientras que Mena decía que no había sido nada.

Acción de juego del partido entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Publicidad

Sin embargo, tras mirar la acción, el juez central decretó que era tarjeta roja. Dicha decisión no gustó en el Bucaramanga y se abrió la polémica. La cuenta especializada en análisis arbitral, 'El VAR Central', opinó al respecto y afirmó que no había acertado la terna respecto a la expulsión de Jefferson Mena y que la tarjeta amarilla inicial era lo correcto.

🟥 ¿ROJA? Para mí, la tarjeta amarilla estaba más que bien. Mena lo lanza de manera temeraria al rostro. El VAR Acuña no interviene en el penal sobre Sambueza y sí se mete en esto? Cada día más difíciles de comprender algunos árbitros #LigaBetPlay pic.twitter.com/PmpwjZLvyJ — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 4, 2024

"¿ROJA? Para mí, la tarjeta amarilla estaba más que bien. Mena lo lanza de manera temeraria al rostro. El VAR Acuña no interviene en el penalti sobre Fabián Sambueza, pero, ¿sí se mete en esto? Cada día más difíciles de comprender algunos árbitros", sentenció en su publicación emitida en su cuenta oficial de 'X'. A partir de esa jugada, todo cambió en el juego.