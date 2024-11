Falcao García volvió con ilusión a Millonarios: "El equipo y la gente me ayudaron mucho"

Luego de estar varios partidos fuera por una grave "lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha", Radamel Falcao García pudo volver a disputar minutos con Millonarios . Lo hizo en juego contra el Deportivo Pasto por la fecha 16 de la Liga BetPlay, partido en el que Millonarios logró salir victorioso con un marcador de 1-0, gracias al gol de Leonardo Castro.

Sin embargo, un particular hecho causó emoción en estadio El Campín, pues cerca del minuto 80 de partido el partido se pausaba para que entrara el 'Tigre' en sustitución de Dannovis Banguero, muestra más que firme de las intenciones de Alberto Gamero de ganar aquel partido que , en ese momento, iba 0-0. Instantes después, 'Chacho' Castro colocaba el gol de la victoria.

Tras el partido, en rueda de prensa, el 'Tigre' analizó su regreso a la acción en el Fútbol Profesional Colombiano, mostrándose contento también en gran medida por el cariño que le dejaron ver sus compañeros de equipo y los hinchas que estuvieron muy pendientes de su estado de salud.

"Es difícil estar afuera. Manejar ese tipo de ansiedad, pero yo tengo la experiencia y realmente era el equipo y la gente la que me ha ayudado para gestionar ese tipo de sentimiento. No desesperar y no cometer errores es lo más importante, y poder volver en el momento adecuado", aseguró el '9' de Millonarios.

Tras sus declaraciones, el samario aprovechó para sacarse algunas fotos y firmar autógrafos de varios fanáticos que encontraron en él una muy buena reacción con sonrisas y una energía digna de uno de los grandes íconos del fútbol de nuestro país.

Las claras oportunidades que Falcao dejó en su partido contra el Pasto

En el minuto 87, Leo Castro envió un centro espectacular a su compañero de ataque, y aunque este cabeceó de manera impecable, el portero Diego Alejandro Martínez reaccionó rápidamente, frustrando el posible gol del jugador samario, quien solo pudo lamentar que el balón no encontrara el fondo de la red del equipo 'volcánico'.

Radamel Falcao García en acción de juego en Millonarios vs Pasto, por Liga BetPlay Foto: Colprensa

Segundos más tarde, Falcao tuvo otra oportunidad clara tras recibir un pase de Daniel Mantilla que lo dejó frente al arco para disparar. Sin embargo, el delantero, ansioso por anotar, golpeó el balón demasiado bajo, enviándolo por encima del travesaño hacia la tribuna norte del estadio El Campín.

Aunque no logró anotar, Radamel demostró estar en excelente forma física después de algunos partidos ausente. También mostró entusiasmo por destacar con la camiseta 'albiazul', generando expectativa entre los aficionados de Millonarios para el próximo partido contra Junior de Barranquilla, que se jugará el miércoles 6 de noviembre.