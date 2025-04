'Polilla' da Silva se 'despachó' en América: "Me siento avergonzado; jugaron sin alma"

Luego de caer por 2-0 frente a La Equidad en el estadio Nemesio Camacho El Campín, este sábado , Jorge ‘Polilla’ da Silva habló en rueda de prensa, mostrándose molesto por el rendimiento de los jugadores que puso en cancha, afirmando que, muchos de ellos, “no están a la altura para ser titulares”.

“No salió nada, nada salió de lo que habíamos planificado, de lo que creíamos que este equipo podía dar. Fue una actuación muy mala, lo único que me queda es pedirle disculpas a toda la hinchada americana, en especial a toda la gente que vino a acompañarnos en El Campín porque la verdad que se estuvo muy lejos de ser jugadores de una institución tan grande como lo es América de Cali , me voy avergonzado por lo que mostró el equipo en la cancha”, indicó de entrada el entrenador del rojo.

Sumado a eso, ‘Polilla’ enfatizó en las falencias del equipo, que pasaron más por lo actitudinal: “Nos faltó, ni que hablar de fútbol, pero lo que más me deja preocupado en la cancha es un equipo sin rebeldía, sin corazón, un equipo grande y jugadores que no se dieron cuenta de lo que nos estábamos jugando en este partido. Hablar de un análisis desde el juego creo que no es necesario porque realmente no hicimos nada de lo que habíamos planificado y hablado”.

La Equidad vs. América de Cali. COLPRENSA.

“No coincido que el equipo estaba jugando mal, porque el otro día contra Millonarios el equipo tuvo otra altitud, otro juego, mereció ganar, tuvo más posesión, más remate, pero esta vez fue una actuación muy pobre, pero me deja más preocupado la actitud que el juego”, agregó el estratega ‘escarlata’.

*Otras declaraciones del ‘Polilla’ da Silva:

¿Qué responsabilidad tiene usted sobre el presente del equipo?

“Como siempre, yo nunca le sacó la responsabilidad a mi función y a lo que tiene que ser el equipo, yo soy el gran responsable. Lógicamente que uno es el que planifica, pero de pronto ahí en la cancha sale otra y yo ahí ya no puedo entrar, porque no puedo jugar lamentablemente, pero nunca me quito responsabilidades”.

¿Por qué cree que se dio esa derrota con una Equidad, que no venía bien?

“Aquí en el fútbol colombiano todos los rivales son difíciles, por ahí que hay equipos que no venían en buena racha o habían sumado pocos puntos y justamente contra ellos nos tocó perder puntos. También es verdad que nosotros hemos tenido una seguidilla de partidos y nos faltaron muchos de los jugadores titulares, que son importantes y nos ha venido pasando”.

¿Cómo preparar el duelo contra Huracán en Sudamericana?

“Lógicamente que para el siguiente partido hay que hacer todo lo opuesto a lo hecho contra Equidad. Me voy muy mal por lo que fue la imagen del equipo, y somos conscientes que a nivel internacional y que hoy por hoy tenemos que cambiar mucho. En Buenos Aries tenemos que cambiar muchísimo si queremos sacar un buen resultado”.

Equidad vs. América, por la fecha 15 de la Liga BepPlay l-2025 Colprensa

¿Qué aspectos positivos encuentra a destacar?

“Del equipo no destaco nada, absolutamente nada. No quiero individualizar rendimientos, pero creo que fuimos flojos defendiendo, tibios atacando, nos faltó carácter, corazón y eso es algo que preocupa y mucho más cuando defiendes un club como América”.