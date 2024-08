Dayro Moreno, el máximo goleador histórico del fútbol colombiano no pasa por su mejor momento en cuanto a anotaciones con la camiseta de Once Caldas, pero con su experiencia sabe tener calma cuando pasa por esas malas rachas y de eso habló el delantero tolimense.

Pero también ha sido centro de señalamientos por algunas actitudes en la cancha con sus compañeros, que no son bien vistas por algunos, aunque él mismo se refirió a eso e hizo un llamado a la calma sobre su relación con los demás jugadores del ‘Blanco Blanco’ de Manizales.

¿Por qué Dayro Moreno dice que no es mala gente en Once Caldas?

“Mis compañeros lo entienden, saben que no lo hago de mala gente, siento el fútbol y me gusta ser ganador. Tengo la responsabilidad de la camiseta que llevo en el pecho. Soy hincha y quiero que todo nos salga bien. Es adrenalina en cancha, pero tengo una amistad muy buena con todos. Hablé con el cuerpo técnico, con los compañeros, soy autocrítico, soy un ser humano, ojalá el domingo se abra el arco de nuevo”, fue la respuesta del experimentado delantero cuando le preguntaron por su actitud cuando no le dan el balón bien o algún compañero no toma una buena decisión en ataque.

Además, en las declaraciones recogidas por ‘La Patria’, Dayro Moreno se mostró tranquilo porque no está marcando goles seguido, pero sigue siendo importante en el plantel del cuadro de Manizales.

Publicidad

“Uno como delantero y como goleador tiene rachas. Tengo la confianza del cuerpo técnico y de los compañeros. Independiente del momento que vivo, todos los días trabajo mejor para ser lo que soy. Van seis partidos y tengo la fe y la tranquilidad de volver a marcar”, aseguró.

Hasta el momento, Once Caldas ha disputado seis partidos de la Liga BetPlay 2024-II pero Dayro Moreno no ha podido marcar ningún gol, algo que ha causado comentarios por su actual nivel.

Dayro Moreno, en acción de juego. Colprensa.

Publicidad

A pesar de eso, el delantero nacido en El Espinal, valora el trabajo grupal antes que su actualidad, ya que los dirigidos por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera son protagonistas en el campeonato, con 13 puntos, los mismos que Fortaleza y Atlético Nacional, que son primero y segundo en la tabla de posiciones.

“Todos cometemos errores. Si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos. Nos faltó concentración. Tunja es plaza complicada y nos equivocamos. El cuerpo técnico trabaja muy bien. Lo importante es que estamos dando resultados, más allá de lo que pasó en Tunja”, finalizó Dayro Moreno.