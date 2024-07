¿Por qué Falcao no fue titular con Millonarios? Alberto Gamero y la charla con el 'Tigre'

Millonarios rescató un punto de visita a Independiente Medellín, este jueves, gracias a un golazo de Santiago Giordana en el tiempo extra del partido, en el estadio Atanasio Girardot. En este duelo debutó Falcao García aunque sorprendió a muchos que no fuera titular con los 'azules'.

A pesar de eso, el ‘Tigre’ ingresó para el segundo tiempo del encuentro en suelo antioqueño, dejó buenas sensaciones y de a poco sigue engranando en la idea del técnico Alberto Gamero, quien confesó de la charla que tuvo con el samario y la decisión de que comenzara como suplente.

¿Por qué no comenzó como titular Falcao en el partido de Medellín vs Millonarios por la Liga BetPlay 2024-II?

"A mí me gusta hablar con los jugadores y más con esa clase de jugadores como es Radamel, que sabe qué tiene, qué le duele, que no le duele, cómo está. Hoy en el medio día hablé con él para preguntarle lo que quería, si quería comenzar o quería terminar. Todo porque los 90 minutos después de la semana que tuvimos no era prudente, porque jugamos el domingo, luego miércoles. Optó por un acuerdo que él terminaría. Si el partido se hubiera dado ganando a lo mejor no lo hubiera metido. Queremos que esté entero porque lo van a mirar y lo sabe. Entró motivado y nos da esa posibilidad que le gusta entrar", contó con detalles Alberto Gamero sobre su charla con el experimentado futbolista colombiano.

Lo cierto es que Falcao disputó 45 minutos en el estadio Atanasio Girardot y él mismo tras el encuentro señaló que físicamente está bien, que se sintió bien por el buen recibimiento de los hinchas del DIM y de paso valoró el punto conseguido con el golazo de Santiago Giordana.

Falcao García en Millonarios vs Medellín - Foto: Millonarios Oficial

Publicidad

Además, el delantero samario tuvo su primera chance de marcar en el balompié de nuestro país, este jueves, al minuto 53, con un pase preciso de Macalister Silva dentro del área y un remate del goleador, que fue detenido por el arquero del DIM, Eder Chaux.

Ahora, el 'Tigre' y Millonarios volverán a Bogotá para preparar lo que será el primer partido ante su gente en la Liga BetPlay 2024-II que será el próximo domingo 21 de julio, a las 3:30 p.m. contra el Atlético Bucaramanga, actual campeón del fútbol colombiano y que ganó en la jornada 1 del campeonato, derrotando al Junior de Barranquilla. Se espera lleno total en el escenario deportivo ya que los 'embajadores' vendieron la totalidad de sus abonos