¿Por qué Hugo Rodallega no juega HOY en Santa Fe vs. Pasto?

Santa Fe comenzará la Liga BetPlay 2024-II enfrentando a Pasto en el estadio El Campín, pero para este compromiso tendrá una baja sensible que es la del experimentado delantero Hugo Rodallega

El goleador, quien fue vital y figura para que los ‘cardenales’ llegaran a la final el semestre pasado, no está entre los convocados para este compromiso.

¿Por qué no juega Hugo Rodallega en Santa Fe vs Pasto?

El delantero sigue recuperándose de la lesión que sufrió en la final de la Liga BetPlay 2024-I contra Bucaramanga, y por eso aún no puede ser tenido en cuenta por el técnico Pablo Peirano.

De hecho, el club informó exactamente qué es lo que tiene el jugador y su notable ausencia entre los convocados para el duelo frente al Pasto.

“Hugo Rodallega: Continúa en proceso de recuperación luego de presentar una fractura del 3 y 4 metacarpiano de la mano derecha”, confirmó el club ‘cardenal’.

Hugo Rodallega es una de las figuras de Santa Fe. DANIEL GARZON HERAZO/NurPhoto via AFP

De esa manera, Santa Fe tendrá cuatro bajas confirmadas para el partido en El Campín, que son Rodallega, Marcelo Ortiz, Daniel Torres y David Ramírez Pisciotti. Todos ellos no están convocados por lesión.

Estos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por el DT Pablo Peirano 🦁 para la Fecha 1 la Liga BetPlay 2024-II.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/o9U45rsfgQ — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 16, 2024