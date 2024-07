Richard Ríos y las 'trabas' de Palmeiras, que impedirían su salida rumbo a Europa

Richard Ríos es el hombre del momento en Brasil. Y es que, después de lo que fue su Copa América con la Selección Colombia, al mediocampista ‘cafetero’ le llueven ofertas de importantes equipos a nivel mundial, especialmente de Europa.

No obstante, parece ser que la salida del colombiano no es un tema fácil de gestionar, especialmente por el precio que el cuadro brasileño le puso al centrocampista de 24 años, que no está interesado en dejarlo salir este mercado de fichajes. Y menos ahora, después del gran certamen realizado con la ‘tricolor’.

Es por eso que en Gol Caracol contactamos a Thiago Ferri, periodista de Globo Esporte, quien actualmente cubre toda la actualidad del equipo ‘verdao’, para aclarar el tema del ‘cafetero’, que es pretendido por el Villarreal, Sevilla, Fulham y AC Milan “Richard regresa al Palmeiras valorado por la Copa América que hizo con Colombia, pero Palmeiras no quiere venderlo. Su valor de salida es de 100 millones de euros y tiene un contrato largo con el club”.

Richard Ríos con Palmeiras - Foto: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF via AFP

¿Qué de real es una posible salida de Richard en este mercado?

Publicidad

Rodrigo Bueno, periodista de ‘ESPN Brasil’, contó a Gol Caracol reveladores detalles en el caso de Richard Ríos, quien “dejó una gran impresión en territorio brasileño con su actuación en la Copa América, tanto, que ahora está más valorado porque estuvo en un equipo que quedó finalista. Además de eso, ha sido más elogiado por los medios y más respetado por los fanáticos, independiente a que no se sabe si eso le alcanzará para ser titular indiscutible del Palmeiras, que tiene para el puesto al gran Aníbal Moreno y a Zé Rafael”.

Y es que, como problema principal que se plantea en las posibles negociaciones, aparece un conjunto ‘verdao’ sólido en la parte económica, por lo que ‘salir’ de Ríos no es una necesidad: “Palmeiras es un club financieramente sano, uno de los más ricos y organizados de Brasil. Por tanto, no es necesario vender jugadores, a diferencia de otros equipos brasileños con dificultades económicas. Palmeiras también vendió recientemente a tres jugadores jóvenes, que deberían costar casi 200 millones de dólares. Me imagino que Richard Ríos sólo sería traspasado por una cantidad muy elevada, posiblemente el valor de su multa contractual”.

Richard Ríos Foto: Twitter @Palmeiras

Publicidad

“No se ha hablado de que Richard Ríos abandone Palmeiras. Todos esperan que vuelva al club con normalidad. Una situación muy distinta a la de James Rodríguez en Sao Paulo. Nadie cree que vuelva a jugar en el club y muchos hablan de la posibilidad de venderle al Atlético de Madrid. Sao Paulo, a diferencia del Palmeiras, necesita vender jugadores, especialmente aquellos que son más caros, como James”, concluyó Rodrigo Bueno, quien hizo la similitud de Richard con el ‘10’ de la Selección Colombia, dejando claras las complicaciones que se presentan en el caso del antioqueño, para una posible salida rumbo a Europa.