A Luis Díaz y Daniel Muñoz les 'tiraron piropos': "Ustedes representan a Colombia"

¡Por todo lo alto! Ya han pasado varios días luego que Colombia quedara en el segundo lugar de la Copa América 2024, torneo en el que perdió la gran final contra Argentina, tras un gol en el tiempo suplementario de Lautaro Martínez. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que varias personalidades en el territorio colombiano homenajeen lo hecho en territorio estadounidense.

Así lo publicó el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en sus redes sociales. El mandatario reveló un video en el que les dio unas emotivas palabras a los jugadores Luis Díaz y Daniel Muñoz. "Yo quería como ciudadano colombiano agradecerles por tantas alegrías y tanto amor; el ejemplo que le dan aquí a los niños. Sobre todo este país necesita de mucha unidad y ustedes son de las pocas cosas que representan este sentimiento en Colombia", comentó el político colombiano.

Sin embargo, no fue el único que se expresó, pues el exAtlético Nacional dejó un mensaje en medio del agradecimiento por el gesto del Gobernador. "Cada que juega la selección, ahí no hay temas políticos, no hay regionalismos", comentó mientras le regalaba una camisa del Crystal Palace al dirigente antioqueño.

Una alegría verlos, sólo gratitud para ustedes por darnos inspiración y avivar nuestro amor patrio. Dios los bendiga y los cuide siempre. 🇨🇴

En Antioquia está su casa. Buen viaje a Amalfi donde los esperan con gran entusiasmo. @LuisFDiaz19 @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/KlwMBGKe0z — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 22, 2024

¿Qué han sido de Luis Díaz y Daniel Muñoz, tras la Copa América?

Si bien mucho se ha comentado lo que podría ser un cambio de equipo por parte de Luis Díaz, el guajiro ha estado compartiendo con su colega y amigo Daniel Muñoz, unos días de descanso en Colombia; específicamente en Antioquia, donde se les ha visto compartiendo con varios seguidores de la Selección Colombia.

Y es que los futbolistas llegaron a territorio 'cafetero' días después de la final de la Copa América 2024, donde ambos aportaron en varias oportunidades a los planes del estratega argentino Néstor Lorenzo.

Por parte de Daniel Muñoz, supo ser uno de los mejores laterales derechos del certamen que reunió a selecciones de la Conmebol y la Concacaf. En el duelos contra Paraguay y Brasil anotó gol, mientras que en el compromiso contra Panamá fue uno de los encargados en asistir en a la goleada 5-0 de la 'tricolor'.

En el caso de Luis Díaz, el exJunior de Barranquilla marcó dos tantos; esto en los partidos contra Costa Rica y Panamá.

Ahora, se espera que los dos jugadores sigan en territorio colombiano por unos días, mientras regresan a su actividad con sus respectivos clubes, en Inglaterra. Pues Daniel Muñoz aguarda por seguir ganándose un espacio en la titularidad del Crystal Palace, entre tanto Luis Díaz volvería al Liverpool, donde ya ha sabido brillar.