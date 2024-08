Presidente de Nacional habló de la llegada del DT Efraín Juárez: “No hay improvisación”

Este jueves 29 de agosto se hizo la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico de Atlético Nacional, liderado por el mexicano Efraín Juárez. En la rueda de prensa asistió también el actual presidente del club ‘verdolaga’, Sebastián Arango.

Allí, el máximo dirigente del elenco antioqueño, justificó y respaldó la contratación del estratega ‘manito’, quien tendrá por primera vez una experiencia como DT en propiedad de un equipo, ya que solamente ha sido asistente técnico.

“El cuerpo técnico, encabezado por Efraín, tomará las riendas de este proyecto, y estoy seguro de que nos acercaremos a todo lo que queremos en Atlético Nacional. Es una decisión que tomamos de manera autónoma como administradores del club, y cuenta con el respaldo de los accionistas y la junta directiva”, confirmó de entrada el presidente.

Para seguir, Sebastián Arango habló específicamente de la decisión de contratar a Juárez, algo que ha causado opiniones divididas entre los hinchas y la prensa.

Publicidad

“La elección de Efraín y su cuerpo técnico se realizó con el mismo criterio con el que trajimos refuerzos, los cuales fueron celebrados por todos, incluido nosotros. Con el mismo criterio hemos tomado decisiones sobre la forma de comunicar de Nacional, y todo esto nos tiene muy contentos e ilusionados. Esto lo digo porque aquí no hay improvisación, y estamos seguros de que, de la mano de Efraín y su cuerpo técnico, vamos a recorrer el camino adecuado en el frente deportivo, donde encontraremos un fútbol vistoso, que enorgullezca a los hinchas de Nacional, y que nos acerque a la gloria y nos lleve nuevamente a la grandeza”, agregó.

Las primeras declaraciones del profe Efraín, como nuevo D.T. del equipo más grande de Colombia 🎙️💚#VOLVEREMOS #VamosNacional🇳🇬 pic.twitter.com/XHLJPYdyS8 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 29, 2024

¿Por qué salió Pablo Repetto de Atlético Nacional?

Publicidad

“Estamos convencidos que es la decisión correcta. No se ha tomado por una mala relación con algún miembro del cuerpo técnico. Aquí no hay improvisación ni decisiones apresuradas; es algo pensado y trabajado, y estamos tranquilos con lo que hemos decidido”, aseguró Sebastián Arango.

Acá más declaraciones de Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional:

*Efraín Juárez, ideal para el proyecto

“Nosotros decidimos el momento y quién toma las riendas del club, y esa persona tiene nuestro apoyo. Lo he dicho siempre: aquí no se impone a nadie ni nada. Nos guía la convicción de lo que queremos mostrar respecto a Nacional, porque sin presente no hay futuro. Por eso tomamos esta decisión con calma. No es fácil tomar decisiones que afectan a las personas, pero si es lo que nos acerca a lo que buscamos, estamos convencidos de que es la correcta. A pesar de la posición en la tabla y los resultados, esta decisión tiene varias facetas que son importantes para la configuración de este proyecto”.

*La petición para los hinchas para que confíen en Efraín Juárez

“Les pido que confíen, tal como lo hicieron desde el primer día. No hay ninguna duda por parte de quienes forman parte de esta institución sobre el camino a seguir. Lo que quiero es brindar la tranquilidad de que este es el camino correcto. Garantizar el triunfo es imposible, pero estoy convencido de que Efraín es la persona indicada. Quizás no me crean ahora, pero él se ganará ese reconocimiento y el apoyo de todos, sin ánimo de revancha”.