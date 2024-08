¿Qué tan cierto es que Jaminton Campaz puede ir a Boca Juniors? Habló su agente

Jaminton Campaz se ganó un nombre en el fútbol de Argentina, tras sus buenas presentaciones con la camiseta de Rosario Central. El colombiano, por eso, ha despertado el interés de varios clubes desde hace algunas temporadas y ahora fue vinculado con Boca Juniors.

Esa es la noticia deportiva del día en el cono sur, este jueves 29 de agosto, algo que ha generado eco tanto en las huestes de su actual club, como en nuestro país, en lo que podría ser un salto importante en su carrera.

¿Jaminton Campaz puede ir a Boca Juniors?

En ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron directamente con el representante del futbolista colombiano, quien se refirió tajantemente de una posibilidad de que salga de Rosario Central.

“No, yo creo que no, en esta ventana no creo que se vaya a transferir al jugador. Estuve la semana pasada en Argentina con la gente del club y no veo posible actualmente una transferencia”, fue la contundente respuesta de Juan Carlos Torres, agente de Jaminton Campaz.

Además, específicamente sobre un interés de Boca Juniors, el representante señaló que no se an comunicado con él o con el entorno del futbolista colombiano.

“La verdad no sé de donde habrá salido el rumor de Boca Juniors, cuando un club está interesado en algun jugador hay varios caminos para indagar, averiguar. Nosotros como sus representantes no se han comunicado ni Boca Juniors, ni otros clubes”, confirmó.

Lo cierto es que Jaminton Campaz, desde la salida del técnico Miguel Ángel Russo, ya no es un titular indiscutible, pero a pesar de eso, se conoció que el nariñense se siente cómodo en su actual equipo, Rosario Central.

Jaminton Campaz en duelo con Rosario Central, por Copa Sudamericana. Foto: AFP.

“Él ha estado contento, pasó la salida del profe Russo, eso lo hizo poner un poco triste por el cariño que tenía con el profesor, pero ha venido bien. Ha estado alternando entre titular y suplente, pero sobrte cualquier situaciób de esas ha estado conforme, contento y esperando que pueda mejorar también su desempeño en la liga y así tener interés a final de año de otra liga y otro club”, finalizó Juan Carlos Torres.

¿En qué equipos ha jugado Jaminton Campaz?

Con apenas 24 años, el oriundo de Tumaco ha vestido la camiseta de tres equipos. En el fútbol colombiano salió del Deportes Tolima, debutando en 2017 y estando en los ‘pijaos’ hasta el 2021, consiguiendo el título antes de salir hacia el balompié internacional.

En el fútbol del exterior llegó primero a Gremio, de Brasil, y a pesar de algunas buenas actuaciones, no contó con el respaldo y por eso salió hacia Argentina, donde encontró regularidad en Rosario Central.