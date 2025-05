"Marino Hinestroza es muy bueno, pero sería mejor sin hacer tanta pendejada, siendo inteligente"

Carlos Enrique 'la Gambeta' Estrada dejó un legado y recuerdos entre los futboleros de nuestro país por su carrera profesional, en donde tuvo momentos brillantes en Deportivo Cali, Millonarios y también en la Selección Colombia que jugó en el Mundial de Italia 90, junto a un grupo de jugadores como René Higuita, Leonel Álvarez, Carlos 'el Pibe' Valderrama, Fredy Rincón y Arnoldo Iguarán, entre otros.

Con esa hoja de vida, el tumaqueño fue invitado de Gol Caracol en la sección el 'Anecdotario', en donde en un amplio fragmento habló de los jugadores talentosos de hoy e igualmente de los atacantes que están en el seleccionado colombiano. 'Gambeta' fue sincero al máximo y le dio un vistazo a Marino Hinestroza, figura de Nacional; a Jhon Durán, del Al Nassr árabe, y a otros más.

¿Quién es la 'Gambeta' Estrada de hoy en el fútbol colombiano?

"Hay varios. Por ejemplo por citar un caso, puede ser Marino Hinestroza, pero de la cabeza para abajo, de aquí para ariba yo era más inteligente que él. Si él fuese inteligente se dedicaba solamente a jugar al fútbol, a mostrar sus condiciones porque es muy bueno, no con tanto acerrín como este Vinícius Jr".

¿Por qué cree que no se ubican jóvenes jugadores como Hinestroza?

"Se dedican a hacer otras pendejadas, pero no pueden perderse del horizonte, perder el objetivo, no pueden olvidar de donde vinieron, debe ser más sencillo, no humilde; humilde es agachar cabeza y eso tampoco es, la sencillez es más bien tener respeto".

17 DE NOVIEMBRE DE 2013 Carlos Enrique Estrada volvió a Medellín y en la fiesta del centenario mostró que conserva su calidad.

¿Qué decir de los delanteros de la Selección Colombia actual, casos Luis Díaz, Jhon Córdoba o Santos Borré?

"Hay buenos, de diferentes cualidades. El 'Luchito' Díaz es un fuera de serie, un crack. Jhon Córdoba me gusta, independiente de que tenga oportunidades y no las meta, él no deja de luchar. Santos Boré es más colectivo, es media punta, crea espacios libres y es un jugador muy funcional".

¿Cómo ve a Jhon Durán?

"No, no. De él no quiero ni hablar. Cogió el cielo con las manos, se olvido que es terrenal".

¿Y Falcao García?

"Falcao es punto aparte, tengo mucho respeto por ese gran futbolista, por ese gran ser humano que es. Como Falcao, no habrá dos. Muy bueno él".

