"Qué 'chicharrón'": David González y la frase que lo impactó de árbitro de Junior vs. Millonarios

Millonarios no vive su mejor año. De la mano de David González, registra cuatro victorias, un empate y tres derrotas en la Liga BetPlay I-2025; además, quedaron eliminados de la Copa Sudamericana, tras perder con Once Caldas. Justamente, el domingo 9 de marzo, cayeron 2-1 con Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, complicando la situación. Sin embargo, el director técnico habló en rueda de prensa y realizó una denuncia que no pasó desapercibida.

"Estoy un poco golpeado. Más allá de que en el transcurso del juego, Junior fue superior por momentos porque, en algún momento, decidimos hacer un bloque medio y contragolpear, terminamos perdiendo, sea como haya sido, por un penalti que he visto cuatro veces y no lo veo por ningún lado. Me hace recordar mucho a un penalti que le pitaron también a este equipo contra Bucaramanga, donde lo vi siete veces y no vi penalti", afirmó de entrada, haciendo alusión a una polémica.

Cuando el encuentro iba 1-1 y transcurría el minuto 88, Teófilo Gutiérrez se anticipó a Félix Charrupí, le ganó la posesión del balón y el mediocampista del club 'embajador', en su afán por recuperar la pelota, golpeó a 'Teo'. El jugador del cuadro 'tiburón' cayó al suelo y el árbitro Nolberto Ararat sancionó penalti. Posteriormente, hizo el gesto de que le hablaban del VAR, pero ni siquiera lo llamaron a que revisara la acción, sino que le confirmaron la falta y se mantuvo en su decisión.

"Resulta que, en los 25 minutos finales, veo faltas que no eran y las pitaron; otras que eran y no las sancionaron. Al árbitro de este partido, me lo encontré en el aeropuerto, cuando llegaba a Barranquilla, y dice: 'el chicharrón que me tocó'. Desde ya le pido disculpas, pero si un árbitro, desde el día anterior, viene asustado porque va a pitar un juego entre dos grandes, que vienen una situación difícil, y lo hace con miedo o prevenido, es difícil", añadió David González respecto a lo vivido.

Acción de juego entre Junior de Barranquilla y Millonarios, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez Colprensa

Y siguió con sus palabras. "No vamos a crecer nunca. Ese 'chicharrón', nos lo pasó a nosotros, por pitar un penalti que no existe, meternos en nuestra propia área a punta de faltas. Los mismos jugadores del equipo contrario decían que entren al área y tírense. Demasiadas cosas que son sospechosas. No me quiero excusar, venimos de una situación dura, pero no podemos dejar que esto pase. Le sucedió a Atlético Bucaramanga, ahora a nosotros y a quien más le va a pasar", dijo.

Pero no fue el único que habló, pues Álvaro Montero, guardameta de Millonarios y quien también acudió a esta rueda de prensa, dio su análisis. "Desde mi perspectiva, no es penalti. Son situaciones puntuales que se vienen presentando no solo en este partido ni con nosotros. Se lo hemos transmitido al equipo para que se manifieste de una manera formal. Duele perder injustamente", expresó el arquero, antes de recordar algunos momentos que también vivieron en el pasado.

"En un partido contra Nacional, por una falta que no es falta y era gol, terminamos perdiendo una Copa. Luego con Santa Fe, pasó un penalti que no sancionaron. No sé si como jugadores o club no nos habíamos pronunciado, pero las cosas ya tienen que cambiar. A lo mejor Junior fue el merecedor de la victoria, pero no más. Todo tiene que ser justo y nunca estar predispuesto. No solo es con este árbitro, sino con otros muchos jueces que también se han nombrado", sentenció.