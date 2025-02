¿Quién convenció a Alfredo Morelos de fichar por Atlético Nacional?: 'El Búfalo' contó todo

En la tarde de este viernes, Atlético Nacional dio a conocer su primer 'Podcast Verdolaga', teniendo como invitado al goleador Alfredo Morelos en la pieza audiovisual que ya es viral.

El talentoso delantero de 28 años, habló tanto de su vida personal como de lo que ha vivido como futbolista profesional, en su paso por Europa, Brasil y ahora en Colombia.

"Yo siempre he estado en procesos de Selección, siempre fue muy lindo, y por eso no ir al Mundial (Brasil 2014) fue muy duro, todo por tener continuidad en mi equipo que ese momento era HJK Helsinki de Finlandia, son momentos que no se vuelve a vivir más", comentó Alfredo Morelos.

El delantero también recordó algunos momentos que le quedaron marcados en el viejo continente. "Con Rangers llegamos a la final de la Europa League, marcar en estadios de equipos grandes era muy lindo, era un sueño desde niño, son cosas que quedan de por vida, por ser momentos únicos", acotó.

Cabe resaltar que Alfredo Morelos es uno de los iconos de futbolistas colombianos en el exterior al dejar legados como los 117 goles marcados en el viejo continente y ser el cuarto máximo goleador en la Europa League al ser conocido como el 'Búfalo'.

Alfredo Morelos se pronunció tras el accidente en el que estuvo involucrado. Instagram oficial de Nacional

¿Cómo fue su llegada a Nacional?

Además, también hablo de como fue su llegada al conjunto 'verdolaga', que lo inspiró y quien lo motivó a llegar al fútbol colombiano. "Mi primer contacto para venir fue con Edwin Cardona, siempre le manifesté que quería venir, cuando me dijo que el cuerpo técnico me quería acá, dije 'de una' (entre risas). Ya luego, la primera vez que pise esta sede, sentí el amor que iba a tener acá, lo acogen a uno, es la institución más grande del país y lo que genera afuera es inmenso".

"El sacrificio mío de ganar estos tres títulos con Nacional fue enorme, luché al máximo porque pase por situaciones muy difíciles acá, eso me motivó aún más. Hasta el día de hoy estoy muy dichoso, muy feliz de vestir esta camiseta de esta gran institución que me lo ha dado todo y me ha hecho muy feliz, que es lo más importante". dijo el 'Búfalo', afirmando la felicidad desde que ha llegado a Atlético Nacional.

Alfredo Morelos y su marca de los 200 goles

"Voy a metalizarme en lograr llegar a los 200 goles, me dicen que ya estoy cerca, yo no soy de mirar esas cosas, pero ya me lo hicieron saber y ya me metí en que debo lograrlo, pero lo más importante es que gané el equipo y hacer asistencias", concluyó el delantero 'verdolaga', en vista de los objetivos para el 2025.