Rafael Dudamel: "No es un partido cualquiera, es una final y no hay margen de error"

El director técnico del Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel, atendió a diferentes medios para analizar en las últimas horas lo que será el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay 2024-I contra Santa Fe, además de actualizar el estado de su equipo.

En primera instancia, fue claro al dejar palabras de felicidad por estar en una final de fútbol colombiano, liga a la que el venezolano calificó como una de las más competitivas que hay. "Quiero manifestar nuestra satisfacción de jugar una final del fútbol colombiano de una liga tan competitiva que representa a una de las mejores selecciones del mundo y para nosotros es un orgullo poder jugar la final", comentó.

Por otro lado, elogió al equipo que será su rival: Independiente Santa Fe, recalcando la historia que hay detrás del equipo capitalino. "Vamos a enfrentar en esta final a un gran rival, que tiene una historia admirable, el primer campeón del fútbol colombiano. Tuve la fortuna de vivir unos años en Santa Fe, equipo que permitió consolidar mi carrera internacional y fueron años muy bonitos, mi agradecimiento a la hinchada que me permitió vivir momentos especiales", recordó.

Finalmente, dejó en claro que el equipo y él están muy ilusionados por la posibilidad de sumar un nuevo título, pero que los 'albirrojos' están obligados a ganarla, también acudiendo a ejercer presión. "Ahora como DT tengo el privilegio y la bendición de Dios de representar al Bucaramanga en una nueva final. Ellos con la obligación, nosotros con la ilusión y ellos son un rival que han encontrado una solidez táctica que le ha permitido encontrar un gran rendimiento en todos sus futbolistas, que también tienen a la cabeza un gran técnico, que admiro porque es un hombre muy capaz", elogió también en cierta manera.

Más declaraciones de Rafael Dudamel

¿Cómo va a jugar el Bucaramanga para llevarse el triunfo?

"Tenemos que jugar a la perfección, no hay margen de error y cuando se dice esto, no es que me voy a meter atrás para evitar errores. Las formas de ambos equipos no van a cambiar, pero hay que desarrollar hoy más que nunca nuestro estilo, eso es jugar sin margen de error. También el tema emocional es importante, pero estoy tranquilo porque en el partido contra Pereira nuestra gente nos acompañó, que es punto importante para la parte emocional".

¿Le da ventaja llegar a la final con todo el plantel a plenitud de condiciones?

"Llegar a la final con todo el plantel disponible produce una gran satisfacción y te permite sentir que se hicieron muchas cosas bien, en donde se ve el buen trabajo de todo el mundo, todo lo que hay alrededor de los futbolistas. Me lleno de orgullo que nuestro cuerpo médico y preparador físico y los que están detrás fueron entendiendo y creciendo para la cantidad de partidos tan continuos".

¿Qué connotación tiene el partido de ida de la gran final del fútbol colombiano?

"No vamos a jugar un partido cualquiera, vamos a jugar una final del fútbol colombiano y eso requiere de algo distinto, pero todo va a estar alineado al objetivo de salir campeones".

Rafael Dudamel invitó a Francisco Maturana para ayudar al Bucaramanga

"Invité al 'profe' Maturana y me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo que hiciera las cosas tal cual las venía haciendo y es por eso que mantenemos nuestra mentalidad en lo que será nuestro objetivo. Por eso, no nos hemos comunicado mucho".

¿Qué opina de que Wilmar Roldán vaya a ser el juez central del partido de ida de la final del fútbol colombiano?

"Ya sabiendo la designación de Wilmar Roldan, voy a estar tranquilo. Es algo bueno tenerlo porque es considerado el mejor de Sudamérica y uno de los mejores del mundo, por lo que estoy seguro de que el partido va a estar bien dirigido. Así que el partido tiene todos los condimentos para que sea un gran juego en estos noventa minutos".