Rafael Dudamel reveló qué pasó en la calentura con el árbitro tras partido contra Santa Fe

En un partido complicado para ambos equipos, el actual campeón del Fútbol Colombiano, Atlético Bucaramanga, terminó cayendo 0-1 en condición de local contra Santa Fe, en lo que fue el reencuentro de los más recientes finalistas de la Liga BetPlay. Tras el partido, Rafael Dudamel analizó el encuentro y habló de la particular situación que vivió con el árbitro Carlos Betancur.

En primera instancia, habló del proceso 'post-título' que el equipo está viviendo actualmente. "Entendemos que ganar ayer ya no es suficiente, necesitamos una mayor exigencia. Estamos en un proceso de reconstrucción para mejorar, y no es sencillo. Perder en casa me produce mucha molestia, pero entiendo que hemos jugado solo cuatro partidos y nos han hecho goles que nos han costado seis puntos, muchos de ellos de pelota parada. Esto lo discutiré internamente con los jugadores", recalcó en primera instancia.

"Sabíamos que sería un partido muy disputado y cortado. El semestre pasado todo salía perfecto, tanto en lo futbolístico como en las decisiones arbitrales, y ganábamos. Ahora, el juego no nos favorece de la misma manera, pero debemos asumir nuestras responsabilidades sin señalar externamente y mejorando nuestra actitud. Así, podremos competir nuevamente sin dejar escapar ningún detalle", añadió a su explicación Dudamel.

Tras ello, habló del desempeño del cuerpo arbitral, además de detallar lo sucedido con Carlos Betancur, árbitro del encuentro, con quien al final del partido terminó intercambiando palabras de dura manera, finalizando en la amonestación del estratega. "Respecto a las ternas arbitrales, no soy quién para juzgar porque ellos no juzgan mi trabajo. Lo que conversé con el árbitro es algo muy del partido, puntos de vista compartidos con respeto y buena comunicación. Aunque a veces salgo molesto, entiendo que los árbitros, como yo, pueden cometer errores. Normalmente tengo buena comunicación con ellos porque respeto su trabajo, y las conversaciones que tengo con ellos quedan en el campo", fue lo que relató el director técnico del Bucaramanga.

Acción de juego entre Bucaramanga y Santa Fe

Más declaraciones de Rafael Dudamel

¿Cómo explica el proceso 'post-título' que está viviendo Bucaramanga?

"Venimos de alcanzar el título, lo que nos produjo mucha felicidad. Sabemos que convivir con el triunfo no es sencillo. Por eso hablo de calibrar actitudes y niveles de concentración. Actualmente, tenemos cuatro puntos de doce posibles, y estamos debajo de la media, lo que no nos deja tranquilos, pero tampoco enciende las alarmas. Hay mucho todavía por jugar, y este equipo ha demostrado que puede ganar tanto de local como de visitante. Los puntos perdidos en casa tendremos que recuperarlos fuera".

¿Qué opina del rendimiento actual de Adalberto Peñaranda?

"Imaginaba el debut de Peñaranda contra Jaguares. No proyectaba el equipo sin él, pero no pudo jugar. Estoy seguro de que en un 11 contra 11 habría sido diferente, ya que además de su calidad, ahora tiene más fuerza, oxígeno y determinación gracias a su preparación. Será un elemento muy importante para nosotros en el ataque, y aunque hoy no se dieron las mejores circunstancias, tiene la capacidad de mostrar su talento. En otras situaciones, seguramente será más productivo".

¿Cómo se han incorporado los refuerzos al Bucaramanga?

"Jugadores como Larry, Castañeda, Bocanegra, Mena y Cristian Zapata han puesto su mayor empeño en integrarse rápidamente, tanto física como tácticamente, entendiendo nuestra identidad y sumándose a ella. Sin embargo, en nuestros cuatro partidos nos ha costado, aunque cuando estamos completos, el equipo ha mostrado destellos de lo que proyectamos cuando hicimos estas incorporaciones".

Su balance de lo que va de temporada...

"Contra Jaguares, la expulsión nos condicionó, y tuvimos que replegarnos. Con Millonarios, nos faltó ofensivamente, ya que nos posicionamos muy bajos, y la altura nos costó mucho. En la capital, fuimos muy ligeros para nuestro gusto. Contra Jaguares, el primer tiempo fue muy bueno, con opciones y control del partido en campo rival. Hoy, en un 11 contra 11, estábamos muy bien, pero la expulsión cambió las condiciones. Tuvimos que ser ordenados y luchar para obtener el resultado. Me gustaría ver al equipo en varios partidos seguidos en 11 contra 11 para hacer una evaluación completa y correcta".

Acción de juego entre Bucaramanga y Santa Fe