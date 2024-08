¿Fue una revancha?: Pablo Peirano fue contundente al hablar de Atlético Bucaramanga

Independiente Santa Fe, luego de aquella dura final de la Liga I 2024, se reencontró este miércoles con Atlético Bucaramanga, en juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay, partido en donde el vencedor fue el 'león' por un marcador de 0-1.

Tras el encuentro, Pablo Peirano, DT del equipo bogotano, analizó el encuentro y fue claro al mencionar que lo vivido en esta ocasión en el estadio Américo Montanini no fue para nada una revancha.

En primera instancia, habló de Julián Millán, quien fue el autor del gol de la victoria 'albirroja'. Sin embargo, aseguró que cuando se dio el gol, lo cogió por sorpresa. "En cuanto a la pregunta sobre mí, no puedo responder con certeza porque no vi lo que pasó. Estaba en el banco de suplentes durante el gol, y desde mi posición no pude detectar nada", explicó de entrada.

"Con respecto al partido, tuvimos algunas opciones muy claras para concretar goles, con balones en los postes, en el segundo tiempo. Las variantes que hicimos desde el comienzo nos pusieron en ventaja y logramos el gol, mientras ellos intentaban acomodarse", añadió el entrenador.

Publicidad

Tras ello, fue claro al mencionar que este partido no tiene un tinte especial ni nada por el estilo, por lo que no es considerado una revancha de lo que sucedió en la final de la Liga BetPlay 2024-I, eso sí, asegura que se va feliz de la 'ciudad bonita', por el buen fútbol mostrado por su equipo. "Lo pasado quedó atrás. Nos ganaron la final por penales, así que en ningún momento lo tomamos como una revancha, ni como algo personal", aseguró en primera instancia.

Acción de juego entre Bucaramanga y Santa Fe Foto: Colprensa

"Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival duro y difícil, que trabaja muy bien, por eso estaban en la posición en la que están. Nosotros jugamos nuestro partido, generamos muchas opciones de gol, suficientes para sacar ventaja mucho antes. Fue un partido muy disputado y muy físico por ambas partes. Estoy contento por el resultado y por el funcionamiento del equipo, que es algo que también veníamos buscando y mejorando", declaró el uruguayo.

Publicidad

Finalmente, dio su punto de vista del partido. "Es lógico que un equipo que va perdiendo busque variantes, y nosotros tuvimos oportunidades para contragolpear. También tuvimos un gol casi hecho por John Duque. Ellos no tuvieron opciones claras en el segundo tiempo. Creo que (Mosquera) Marmolejo tuvo una pelota dividida y (Fabián) el 'Chino' Sambueza tuvo un mano a mano, pero en ningún momento nuestro equipo se vio desdibujado", confirmó el estratega.

"Lo controlamos cuando había que defender, buscamos contragolpear cuando se presentaron los espacios, y tomamos las precauciones necesarias cuando ellos pusieron más jugadores en ofensiva. Hicimos un partido inteligente y lo cerramos al final cuando ya estábamos ambos equipos con 10 jugadores", apuntó Pablo Peirano, DT de Santa Fe.