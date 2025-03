Revelaron audios del VAR del polémico partido Junior 2- Millonarios 1, en el Metropolitano

Más allá del resultado final del compromiso del domingo pasado en el estadio Metropolitano, con un 2-1 de Junior de Barranquilla sobre Millonarios, las polémicas se hicieron presentes por decisiones arbitrales encabezadas por el central Nolberto Ararat.

Y es que en la capital del Atlántico, dos de los goles, uno de cada bando, llegaron por intermedio de Leonardo Castro y Steven 'Tití' Rodríguez, de penalti y uno por cada banda.

Las controversias estuvieron así a la orden del día y hace pocos minutos se revelaron los audios del VAR del par de referidas acciones.

Acción de juego entre Junior de Barranquilla y Millonarios, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez Colprensa

El audio del gol de Leonardo Castro, de Millonarios

Publicidad

"En el minuto 22, en una acción de ataque, un defensor del local pone sus manos sobre la espalda de un atacante, que siente el contacto y se lanza de manera voluntaria. Es exagerado un contaco para tipificarse como una infracción, como un empujón", se escuchó en la primera parte del audio publicado por la FCF, antes de dejar al aire la discusión entre el árbitro Ararat y los oficiales del equipo VAR.

El audio del gol de Steven Rodríguez, de Junior

Publicidad

"En el minuto 84 y despues de un saque de esquina y tras una acción de disputa en el área del visitante, el defensor trata de jugar el balón, toca naturalmente al atacante, que no le impide continuar en su carrera normal. (el atacante) decide de manera exagerada lanzarse. Hay que indicar que no todos los contactos (en el área) se tipifican como una infracción". Esa fue la explicación e introducción, antes de escuchar la conversación entre el equipo arbitral, que se presentó en la ciudad de Barranquilla.

Los audios VAR tras las polémicas en Junior vs. Millonarios

Publicidad

Las polémicas palabras de David González luego de Junior vs. Millonarios

David González, entrenador de Millonarios, dejó unas controversiales declaraciones en las que el apuntado fue el árbitro Nolberto Ararat. Así el DT comentó que "en los 25 minutos finales, veo faltas que no eran y las pitaron; otras que eran y no las sancionaron. Al árbitro de este partido, me lo encontré en el aeropuerto, cuando llegaba a Barranquilla, y dice: 'el chicharrón que me tocó'. Desde ya le pido disculpas, pero si un árbitro, desde el día anterior, viene asustado porque va a pitar un juego entre dos grandes, que vienen una situación difícil, y lo hace con miedo o prevenido, es difícil".

Publicidad

¿Cuál fue el equipo arbitral para Junior vs. Millonarios?