Rigoberto Urán se metió en el fútbol con Fortaleza CEIF: “Nos abrieron las puertas”

Fortaleza realizó un evento este martes 21 de enero en el norte de Bogotá y además de dar algunos anuncios importantes en cuanto a jugadores, camisetas, patrocinios y más, se dio la presencia de dos personajes importantes de Colombia: Rigoberto Urán y Carlos Vives.

Pero el exciclista y el cantante no estuvieron solo como invitados, sino que su asistencia al recinto se dio para confirmar lo que era un rumor desde hace un tiempo, que se convirtieron en socios del popular club de fútbol de nuestro país, incursionando ambos en este deporte, aunque por supuesto desde el ámbito empresarial.

Rigoberto Urán, por su rol como deportista durante tantos años, fue el que más tomó la vocería para referirse a este nuevo reto de él y de Carlos Vives con Fortaleza, esto en el restaurante Cumbia House de Gaira.

Rigoberto Urán, nuevo socio de Fortaleza

Publicidad

“Estamos felices y nosotros nos vinculamos al equipo que se adaptó a nosotros, porque Carlos y yo estamos locos. Acá nos abrieron las puertas. Nosotros queremos primero personal y luego deportistas y acá encontramos eso. Estamos agradecidos y vamos a trabajar, creo que nosotros podemos enseñar que hay una vida más allá del fútbol”, fueron las palabras con las que el ‘Toro de Urrao’ comenzó su intervención en el lugar en la capital colombiana, este martes.

Por su parte, Carlos Vives agregó diciendo que “el equipo se interesó en el trabajo que hacemos en nuestra fundación en Pescaito. A Rigo y a mí, nos une la forma de ser y nos complementamos. Es un placer soñar con una cultura de fútbol cercana a la fraternidad y lejos de la violencia. Cuando veo Fortaleza, sueño con algo así en Pescaito”.

Publicidad

Pero más allá de confirmar su nuevo rol empresarial en un club de fútbol de Colombia, ambos también destacaron la importancia de ayudar a jóvenes de nuestro país a través del deportes, algo que marca mucho la misión de Fortaleza.

#FutbolColombiano 🇨🇴 | ¡Fortaleza presentó a sus grandes fichajes 💪! Rigoberto Urán 🚲 y Carlos Vives 🎸 son los nuevos accionistas de los ‘Amix’ 🕶️



Estas fueron las primeras palabras del ciclista y del músico que llenan de ilusión a ‘Forta’ ⚽️



📹 @Julicamposg / @sebasgomez05 pic.twitter.com/6IBV3UmPEB — Gol Caracol (@GolCaracol) January 22, 2025

“La vida de los deportistas es muy corta. Y nosotros queremos enviarle el mensaje de que hay un futuro más allá, que podamos enseñarles de economía, porque cuando uno tiene plata se puede llegar a confundir. Fortaleza tiene una gran cantidad de niños que sueñan en grande”, detalló Rigoberto Urán.

Y para finalizar, Carlos Vives fue claro al mencionar que no se “meterá” en temas que no son de su conocimiento, enfocado en aportar desde su lado al crecimiento del club.

“Yo estoy muy contento como socio, pero no me meteré en áreas que no son mías. Quiero invertir en mi país y que si podemos crecer y ayudar a crecer a los nuestros”, cerró explicando el reconocido cantante colombiano.