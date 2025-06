Salieron los audios del VAR de la polémica jugada en el clásico Santa Fe vs. Millonarios

Por la fecha 1 del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025,Independiente Santa Fe recibió la visita de Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El encuentro terminó a favor de los 'embajadores', que se impusieron 1-0 con gol de Radamel Falcao García. Sin embargo, el clásico capitalino no estuvo exento de polémica, ya que en los primeros minutos del compromiso se presentó una jugada que tuvo como protagonistas a Andrés Llinás y Daniel Torres.

En la disputa de un balón, el defensor de Millonarios golpeó fuertemente con el codo a Torres, quien quedó tendido en el piso. Por esta acción, Carlos Ortega, encargado de impartir justicia en el 'Coloso de la 57', sancionó la falta con tarjeta amarilla para Llinás, pese a que el VAR advirtió sobre la gravedad de la infracción, como quedó registrado en los audios del videoarbitraje.

"El árbitro en el terreno de juego determina equivocadamente amonestar al infractor. El VAR, en su chequeo protocolario y aplicando las consideraciones de las reglas de juego, concluye que el jugador del equipo visitante utilizó fuerza excesiva y brutalidad, poniendo en riesgo la integridad del jugador afectado. Ante las evidencias claras, el VAR decide llamar al árbitro para una revisión. Finalmente, el árbitro observa en la verificación las evidencias de conducta violenta, pero decide de manera incorrecta mantener su decisión de tarjeta amarilla."

A pesar de las recomendaciones de la terna arbitral del VAR, Ortega se mantuvo en su decisión de no expulsar al zaguero central azul: "Veo claramente, que lo golpea en el antebrazo en la parte del cuello. El balón no está en juego (...) por lo tanto, voy con tiro libre directo y tarjeta amarilla".

Aquí los audios del VAR

Además de la jugada mencionada, el arbitraje en el clásico capitalino está en el ojo del huracán por varias situaciones. La más discutida se presentó en el último minuto, cuando Luis Marimón, en una especie de chilena, rechazó la pelota. No obstante, en el momento del despeje, el balón pegó en la mano del jugador de Millonarios, lo que generó una ola de protestas por parte de los futbolistas de Santa Fe. La decisión del colegiado fue no pitar penal, luego de revisar el VAR, ya que se consideró que no hubo un movimiento antinatural del brazo.