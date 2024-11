¿Santa Fe y Nacional, a buscar estadio por conciertos en cuadrangulares?

Las complicaciones para los integrantes del cuadrangular A de la Liga Betplay no solo pasan por las dificultades competitivas debido a nivel de los rivales: Independiente Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pasto.

También hay un obstáculo de tipo organizativo que afecta a los clubes en cuestión en materia económica si se tiene en cuenta que los estadios en los que afrontarán esta fase se encuentran reservados para conciertos anunciados con bastante anticipación y que se cruzan con algunas fechas.

El inconveniente tiene que ver con la infraestructura que se monta sobre la cancha antes y después de cada presentación musical, motivo por el que los elencos en cuestión deberán buscar un estadio alterno o mover de día sus partidos para que no se vean afectadas sus recaudaciones, ya que en estas instancias lo usual es ver las tribunas llenas.

Los principales afectados son Santa Fe y Nacional debido a ‘shows’ con boletería vendida para los estadios El Campín, de Bogotá, y Atanasio Girardot, de Medellín.

Conciertos en estadios de Santa Fe y Nacional durante cuadrangulares

Uno de los principales damnificados es el cuadro ‘cardenal’, que deberá mover al menos 2 de sus encuentros, incluyendo uno de los clásicos capitalinos, mientras que la escuadra ‘verdolaga’ también tendrá que reprogramar una de sus contiendas.

Acá, los conciertos que se cruzan con los duelos del grupo A:

● Noviembre (Bogotá)

- Domingo 24: Iron Maiden en El Campín

- Se cruza con: Santa Fe vs. Millonarios

● Diciembre (Medellín)

- jueves 6, viernes 7 y sábado 8: Feid en el Atanasio Girardot

- Se cruzan con: Nacional vs. Pasto

● Diciembre (Bogotá)

- Miércoles 13: Andrés Cepeda en El Campín

- Jueves 14 y viernes 15: Aventura en El Campín

- Se cruzan con Santa Fe vs. Nacional

Las posibles soluciones pasan por buscar estadio, cambiar la semana de los compromisos en cuestión o por jugar con parte de las tribunas ocupadas por tarimas e infraestructuras de cada concierto.

Además, a esto se le suma el estado del terreno debido al alto número de personas que recibirá cada presentación musical y las fuertes lluvias que por estos días hay en Colombia, que también deterioran el césped.

Hasta el momento, los implicados afectados no se han pronunciado al respecto, en tanto que la Dimayor, ente organizador de la Liga Betpay, tampoco ha hecho anuncios oficiales.