Santa Fe, moñona de Hugo Rodallega, 2-1 sobre Once Caldas y líder de la Liga II-2024

Un vistoso partido se vio en la noche de este viernes 8 de noviembre entre Santa Fe y Once Caldas. El compromiso de la jornada 17 de la Liga Betplay II-2024 del fútbol colombiano tuvo emociones de principio a fin y todo por los protagonistas en la cancha de El Campín. Por el lado del 'león', liderado por Hugo Rodallega , y en el 'blanco-blanco', figuró Dayro Moreno .

Pero en términos de los dos goleadores del FPC, el vallecaucano se fue de doblete. El 'cardenal' le dio la vuelta al resultado gracias a Rodallega Martínez. Santa Fe se impuso 2-1.

Fue el elenco de Manizales el que se hizo con el balón en los primeros minutos y casi marca de entrada sino fuera por la intervención de Andrés Mosquera Marmolejo. El arquero de Santa Fe le negó con una buena 'volada' la anotación a Moreno Galindo.

Pero a partir de ahí, el rojo bogotano reaccionó y el duelo se emparejó en ocasiones. Así fue como Daniel Torres se animó desde la media distancia y su disparo se estrelló en todo el ángulo del palo. El lamento se hizo sentir en las tribunas de El Campín.

Santa Fe y Once Caldas se enfrentaron en la jornada 17 de la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

Luego el que probó los guantes de James Aguirre fue Rodallega pero fue fácil para el guardameta del Once, que luego respondió con un lanzamiento cruzado de Dayro Moreno. El compromiso era de ida y vuelta.

El onceno manizaleño volvió a generar desde la media distancia con Lucas Ríos; sin embargo, su intención fue desviada.

El premio por la insistencia del Once Caldas llegó antes de la media hora de juego y el autor de la celebración fue Jafry Zapata, quien venció la resistencia de Mosquera Marmolejo y silenció El Campín.

La anotación animó a los dirigidos por Hernán Darío Herrera y uno de los más incisivos fue Dayro Moreno, pero el tolimense no tuvo suerte en la puntada final. Por su parte, Santa Fe intentó igualar la contienda; no obstante, no logró su cometido en los primeros 45 minutos.

Dayro Moreno en Santa Fe vs. Once Caldas por la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

Hugo Rodallega lideró con sus goles al 'león'

Precisamente fue el artillero de El Carmelo el que se hizo cargo de Santa Fe en la parte complementaria. Alentados por su gente, el rojo capitalino se acercó poco a poco al arco de Aguirre y más con los cambios que realizó Pablo Peirano para frenar al 'albo' que hizo caos por las bandas.

Rodallega fue el encargado de poner el 1-1 en el tablero, al minuto 51. Scarpeta habilitó al '11' que sacó un remate cruzado y venció a James Aguirre. La ilusión volvió para los dueños de casa.

Las modificaciones le dieron un plus a los santafereños que fueron por más y de la mano de otro gol de Hugo Rodallega lograron quedarse con los tres puntos que les permite ser líder parcial con 33 enteros, le ganan al América por diferencia de gol.

Ficha técnica:

Santa Fe: Marmolejo; Monroy, Piscotti, Scarpeta, Ortíz; Albornoz, Torres, Velásquez, López, Rodríguez y Rodallega.

DT: Pablo Peirano.

Once Caldas: Aguirre; Cuesta, Cardona, Valencia, Patiño; Zapata, García, Rojas, Barrios; Moreno y Ríos.

DT: Hernán Darío Herrera.

Goles: Hugo Rodallega (51' y 78'), en Santa Fe, Fefry Zapata (29'), en Once Caldas.