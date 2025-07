Santa Fe se sigue reforzando; lista la llegada de exjugador de Boca Juniors y Sporting de Portugal

Independiente Santa Fe no se conforma con la décima estrella que obtuvo en la Liga BetPlay II-2025 y por eso sigue buscando refuerzos para revalidar su título en este segundo semestre. Tal como se ha manejado en los últimos días, a las toldas 'cardenales' se encuentra cerca de arribar un jugador con pasado en Boca Juniors, Racing y Sporting de Lisboa. Además se trata de un 'viejo conocido' del DT Jorge Bava.

Su nombre César Marcelo Meli, un mediocampista de 33 años con mucha ida y vuelta. El futbolista llegará procedente de Emelec de Ecuador, club en el que juega desde 2024 y en el que tuvo que salir por problemas económicos con las directivas.

El nacido en el Salto, Argentina, no tuvo minutos en el más reciente encuentro del club 'eléctrico' contra Mushuc Runa y dejó un emotivo mensaje. “Me hubiese gustado despedirme jugando, pero bueno, me voy con todo el cariño de la gente, de la dirigencia y de ustedes (los periodistas). Sí, me voy como agente libre. Es un acuerdo al lcual hemos llegado con la dirigencia. Tengo palabras de agradecimiento por el cariño. A pesar de los momentos difíciles que pasamos en el club, pusimos la cara", declaró.

Meli coincidió con Bava en el Liverpool de Uruguay, ganando tres títulos en 2023.

Los números y títulos de Marcelo Meli

El volante mixto ha tenido una carrera extensa, pasando por clubes de Argentina, Portugal, Brasil, Israel, Uruguay y Ecuador. Inició en Colón, donde jugó 34 partidos y marcó 2 goles. En Boca Juniors vivió una etapa exitosa con 71 partidos, 5 goles y 10 asistencias, además de ganar dos títulos: la Primera División y la Copa Argentina en 2015.

Tuvo un breve paso por Sporting de Lisboa, con dos partidos en copas nacionales. Luego jugó en Racing Club (24 partidos, 1 gol, 2 asistencias), Vitória de Brasil (9 partidos), y en Belgrano, donde anotó 1 gol y dio 1 asistencia en 13 encuentros.

En Central Córdoba aportó 3 goles y 4 asistencias en 22 partidos. En Hapoel Be’er Sheva de Israel jugó 37 veces, marcando 1 gol. Regresó a Argentina con Aldosivi, donde sumó 15 partidos y 1 gol. Luego pasó a Liverpool FC de Uruguay, club con el que ganó tres títulos en 2023: Torneo Intermedio, Clausura y el Campeonato Uruguayo, siendo pieza clave con 43 partidos. Actualmente juega en Emelec, con 27 apariciones en 2024 y 17 en 2025. En total, acumula 339 partidos, 15 goles y 27 asistencias como profesional.