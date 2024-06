Santa Fe vs. Bucaramanga: el DT campeón con el rojo que le pidió a los hinchas que tiemble El Campín

Este sábado, a las 7:30 p.m., Santa Fe y Bucaramanga se enfrentarán en El Campín para definir el título de la Liga I 2024 del fútbol colombiano. La ventaja la llevan los 'leopardos', que hicieron respetar su casa y ganaron 1-0 en la ida.

Ahora el balón se encuentra en el lado de los 'cardenales', que tienen la misión de darle vuelta al tanteador, ante sus aficionados que están a la expectativa y con ansiedad, a la espera una buena presentación del equipo que dirige Pablo Peirano y sellar con broche de oro el primer semestre del año.

Y así, en las horas previas Gol Caracol habló con Wilson Gutiérrez, un técnico que supo ser campeón en la temporada 2012 y cortar la racha de 37 años sin ganar una estrella en el balompié nacional.

Wilson Gutiérrez, exdirector técnico de Independiente Santa Fe, celebra el título del 2012 Archivo de Colprensa

¿Sigue a Santa Fe, ve los partidos, Wilson?

Sí, siempre estoy pendiente de Santa Fe y del fútbol colombiano. Trato de ver todos los partidos en la medida de lo posible y siempre estoy apoyando.

¿Qué le ves a este Santa Fe de Peirano?

"Yo creo que el proceso ha sido bien llevado. Al comienzo costó un poco, pero el 'profe' le encontró la vuelta al equipo y hoy en día es un equipo sólido, especialmente en defensa, que es difícil de marcar. Tiene jugadores importantes y determinantes, con experiencia como Rodallega, Daniel Torres y Marmolejo, rodeados de otros muchachos, algunos de la cantera y otros que vienen de otros equipos a aportar.

Ha logrado consolidar un grupo que llegó a la final, con justa causa y merecimiento, después de unos cuadrangulares espectaculares en los que solo les marcaron un gol y se mantuvieron invictos".

¿Por qué cree que Daniel Torres anda tan bien?

"Bueno, creo que Daniel ha pasado por un gran proceso en su carrera, jugando en Santa Fe, Nacional, Medellín, y en España. Ahora, creo que este es su mejor momento. Es un jugador maduro, con ideas y metas claras. Toda la experiencia que ha adquirido, la está aportando a favor de Santa Fe. Además, se ha fortalecido mucho en la parte mental y espiritual, con Dios como su bastón. Con esa gran fe, ha tratado de unir y fortalecer al grupo espiritualmente, y creo que todos le han seguido".

¿Torres es de sangre 'cardenal'?

"Sí, realmente él tiene esa sangre cardenal, esa sangre roja nuestra, y eso es fundamental. Daniel siempre ha sido un jugador muy aguerrido, pero ahora también aporta mucho más en la parte creativa. Es un jugador muy completo y muy importante para Santa Fe en este momento.

Hugo Rodallega y Daniel Torres con Independiente Santa Fe Foto: Santa Fe

¿Cree que Santa Fe le puede dar vuelta al 1-0 en contra que tiene con Bucaramanga?

"Yo creo que sí, yo creo que Santa Fe le puede dar la vuelta. Es un equipo muy fuerte, no solo en casa sino también fuera de ella. Cerrando en casa y con el apoyo de todos, puede lograrlo. Debe tener paciencia, tranquilidad y seguir con las mismas ideas que lo llevaron a esa final. No llenarse de ansiedad, ni desesperarse. Jugadores como Rodallega van a aparecer en los momentos clave. Daniel debe liderar al equipo y todos deben darlo todo. Estoy convencido de que lo puede hacer, tengo mucha fe".

¿Wilson, qué significa estar en la historia de Santa Fe?

"Es muy gratificante formar parte de la historia del club en el que he estado toda mi vida, desde que era niño en las inferiores, pasando por el proceso de llegar al equipo profesional y cumplir el sueño de ser capitán. También he tenido la oportunidad de jugar una final de un torneo internacional como técnico de las inferiores, y ahora como técnico en propiedad. Ganar el campeonato fue algo hermoso, porque es la realización de un sueño que he tenido desde niño. Es reconfortante recibir el reconocimiento de todos, así como sentir el cariño de la hinchada en cada momento".

¿Y qué le dice a la hinchada?

"Que nos apoyen hasta el último minuto, que tengan mucha fe y confianza, que hagan temblar el estadio con su apoyo, porque son fundamentales para lograr el título que todos deseamos. Les agradezco de nuevo por todo el cariño y apoyo, y quiero que sepan que nunca los he olvidado".