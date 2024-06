Santa Fe y la historia del famoso claxón de la 'Barra 25' en El Campín

Los equipos más representativos de cada país también crecen de la mano de grandes hinchadas. En el caso de Santa Fe, finalista de la Liga I 2024 del fútbol colombiano, hablar de la 'Barra 25' es referirse a la pasión, fidelidad, entrega, amor y mucho más desde su creación en el año 1970. Desde ese entonces, sus integrantes ocupan un espacio reservado en la tribuna oriental y no paran alentar. Además de eso, es famoso su claxón, el del reconocido 'ta-ta-ta' que suena en las tardes o noches de fútbol, con el 'león' como protagonista.

Y así las cosas, Jhonsson Rojas, periodista de Gol Caracol y Noticias Caracol, contactó en las horas previas al duelo por el título contra Bucaramanga a Daniel Roa, nieto uno de los fundadores de la popular agrupación de seguidores de los rojos de la capital colombiana.

"La historia de la Barra 25 Santa Fe inicia en marzo de 1970 para una celebración de un cumpleaños de mi abuelo, Francisco Roa, que junto con mi abuela, Dominga Montes de Roa, se reunieron con un grupo de amigos y compraron 25 boletas para ver a Independiente Santa Fe en un clásico contra Millonarios. Y a partir de ahí, inicia la historia de la barra. Por esto es que se llama la 'Barra 25' porque fueron compradas 25 boletas para asistir al estadio y ahí arranca toda una historia de amor de amor", contó inicialmente Daniel, quien heredó ese gusto por el 'león'.

Desde ese entonces Francisco y Domingo siguieron a Santa Fe de local y visitante, junto a sus amigos de la barra, en tiempos en los que a los estadios se iba en familia, en las tribunas se veían a seguidores de los clubes rivales, sin problema alguno, ni mucho menos temor. Eso era una fiesta alrededor del deporte.

"Mis abuelos vieron los títulos de 1970 y de 1975 siendo integrantes y líderes de la barra. Por varios motivos dejaron de pertenecer a la barra y uno de ellos era porque Santa Fe les estaba copando la vida y tenían varios hijos que sacar adelante y decidieron cederle el liderazgo de la barra a Hernando Ramírez", agregó Daniel, que siente ansiedad antes del partido que podría significar la décima estrella para los capitalinos.

El sello de la mencionada barra es el claxón, que suena y llama la atención de todos los santafereños. Desde sus inicios, ganó popularidad. Por eso Daniel Roa comentó que "es algo bien particular, porque mi abuelo me dice que inicialmente le compraron el claxon a los hermanos Medina. Inicialmente compraron dos claxon, una estaba en oriental donde se hacían ellos, y el otro, estaba en occidental. La corneta de occidental no duró mucho tiempo y se quedaron solo con la de oriental, con el 'tatata'. Esto se habría dado que cuando jugaba Santa Fe pasaba el tren y la persona que lo manejaba sabía que estaba jugando el equipo y hacía el 'tatata'. Eso le gustó a mi abuelo, tuvieron la idea de la barra de emitir el sonido y que todos gritaran Santa Fe, al unísono, después del sonar de la corneta".

¿Qué es la Barra 25 para un hincha de Santa Fe?

"Para todos nosotros como familia, nietos, de Francisco Roa, ser miembros o haber sido parte de la historia de Santa Fe con la creación de la primera barra es muy importante, lo identifica a uno como familia y como hincha. Esto nos hace sentir parte de la historia del club, nos sentimos especiales, es como motivo de orgullo. Mi abuelo me cuenta que primero se creó la Barra 25 y luego la hinchada de Millonarios creó el Ballet Azul, un poco imitando a la barra nuestra, dentro de la camaradería que había en ese momento", explicó Daniel Roa.

