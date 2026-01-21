Síguenos en:
Fútbol Colombiano
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Santa Fe vs Junior EN VIVO; minuto a minuto de final vuelta Superliga BetPlay 2026
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs Junior EN VIVO; minuto a minuto de final vuelta Superliga BetPlay 2026

Este miércoles 21 de enero se conocerá al nuevo campeón de la Superliga BetPlay 2026. En la ida empataron 1-1 en el Metropolitano de Barranquilla, pero ahora todo se define en El Campín, en Bogotá.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 21 de ene, 2026
Santa Fe vs Junior
Santa Fe vs Junior, final Superliga BetPlay 2026 - Foto:
Colprensa
  • 06:30 p. m. - Superliga BetPlay 2026
    🚨 Junior y sus titulares

  • 06:29 p. m. - Superliga BetPlay 2026
    🚨 Santa Fe y sus titulares

  • 06:16 p. m. - Superliga BetPlay 2026
    📸 Así llegó Santa Fe a El Campín

  • 06:15 p. m. - Junior vs Santa Fe
    🔴 Bienvenidos a la final de vuelta de Superliga BetPlay 2026

    El Campín recibe el segundo y definitivo partido de esta final.

