Santa Fe vs. Millonarios sufre ajustes de fecha y hora en la Liga BetPlay 2025-II

Santa Fe, Millonarios y Cali fueron algunos de los equipos que recibieron noticias en las últimas horas por parte de la Dimayor, y todo se debió a causa de cambios en la programación de la Liga BetPlay 2025-II. En total son cuatro juegos que tienen ajustes en sus horarios.

A través de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer que el 'clásico capitalino' entre Santa Fe vs Millonarios válido por la fecha 17 que estaba presupuestado inicialmente para el martes 12 de agosto a las 7:30 de la noche (hora de Colombia), ahora tendrá modificaciones, y se jugará el miércoles 13 de agosto a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), el lugar sigue siendo el mismo, el estadio El Campín.

Por otro lado, el conjunto ‘embajador’ tuvo otra modificación en la programación de uno de sus partidos. Se trata del ‘clásico añejo’ frente al Deportivo Cali, correspondiente a la fecha seis del campeonato. El encuentro, inicialmente programado para el viernes 8 de agosto a las 8:10 p.m. en El Campín, fue reprogramado el mismo día, ahora para las 7:30 p.m. (hora de Colombia), es decir, 40 minutos antes del horario original.

Asimismo, el 'azucarero', que recibirá al Unión Magdalena por la fecha siete de la Liga BetPlay, también sufrió un ajuste en su agenda. El partido previsto originalmente para el martes 12 de agosto a las 7:30 p.m., se adelantó una hora, y ahora se jugará a las 6:30 p.m. en el estadio Deportivo Cali.

¿Qué otro partido de la Liga BetPlay II-2025 tuvieron modificaciones?

El último partido que tuvo modificaciones es el de Alianza FC vs Once Caldas. El partido que inicialmente estaba establecido para el domingo 17 de agosto a las 4:00 de la tarde en el estadio Armando Maestre Pavajeau, fue reprogramado dos días antes: viernes 15 de agosto a las 4:00 p.m. (hora de Colombia).

Así quedaron los cambios:

Millonarios vs Cali, viernes 8 de agosto a las 7:30 p.m., estadio El Campín

Santa Fe vs Millonarios, miércoles 13 agosto a las 8:30 p.m., estadio El Campín

Cali vs Unión Magdalena, miércoles 13 de agosto a las 6:30 p.m., estadio Deportivo Cali

Alianza FC vs Once Caldas, viernes 15 de agosto a las 4:00 p.m., estadio Armando Pavajeau

Cabe recordar que Santa Fe llega al ‘clásico capitalino’ como el actual campeón del fútbol colombiano, mientras que el conjunto ‘embajador’ no pasa por su mejor momento. Millonarios acumula dos derrotas en las primeras jornadas de la Liga, un inicio que ha generado fuerte inconformidad entre su hinchada.