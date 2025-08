Santa Fe vs. América y Medellín contra Millonarios, destacan en quinta fecha de Liga Betplay II

El campeón, Independiente Santa Fe, recibirá el sábado en Bogotá al América de Cali en la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2025, un encuentro al que ambos equipos llegan motivados y en el que esperan sumar para seguir escalando posiciones en la tabla.

Los capitalinos son quintos con seis puntos, mientras que los 'diablos rojos' ocupan el decimotercer puesto con cuatro unidades, aunque tienen dos partidos aplazados.

Jugadores de Santa Fe y un festejo de gol contra Tolima por la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Santa Fe, dirigido por el uruguayo Jorge Bava, vive un buen momento porque en el inicio del campeonato ganó un partido e igualó tres, el último de ellos en la casa del Atlético Nacional. El equipo, igualmente, derrotó 2-0 esta semana al Internacional en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Colombia.

Sin embargo, el uruguayo tendrá que lidiar con la baja del suspendido centrocampista Ewil Murillo, quien posiblemente sea reemplazado en el once titular por Yilmar Velásquez.

El veterano delantero Hugo Rodallega, figura del equipo en el título de liga conseguido en junio, ya retomó los entrenamientos tras su cirugía de nariz, pero aún no está disponible para jugar.

América, entre tanto, viene motivado después de ganar sus tres últimos partidos: 2-0 al Bahía en la vuelta del playoff de la Copa Sudamericana, 2-1 a Águilas Doradas en la cuarta jornada de liga y 5-0 a Tigres en la ida de la segunda fase de la Copa Colombia.

El entrenador argentino Diego Gabriel Raimondi está empezando a implantar su idea y ha encontrado buenos niveles en jugadores recién fichados como el extremo venezolano Jhon Murillo y el volante Dylan Borrero, así como el constante rendimiento de otros pilares del equipo como el centrocampista Rafael Carrascal y el goleador peruano Luis Ramos.

Raimondi tendrá que buscar un reemplazo para el defensor Cristian Tovar, expulsado contra Águilas Doradas y quien estaba jugando como lateral derecho en reemplazo de los lesionados Yerson Candelo y Mateo Castillo.

América de Cali durante un partido de Copa BetPlay Colprensa

Juego de equipos necesitados

Independiente Medellín y Millonarios protagonizarán el domingo un juego de equipos necesitados, pues ambos arrancaron mal el campeonato y reciben críticas de sus aficionados que esperan un mejor rendimiento.

Por un lado está el DIM, que ocupa el puesto 14 con cuatro unidades y aún parece no dejar atrás la derrota en la final con el Independiente Santa Fe.

"Ha pasado más de un mes del partido que tantos recuerdan y este equipo tiene que levantarse, porque tiene calidad", dijo el entrenador del equipo, Alejandro Restrepo, tras empatar 1-1 en casa esta semana con Jaguares, de la Segunda División, en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Colombia.

Enfrente está Millonarios, que sólo ha jugado dos partidos este semestre, pero ocupa el último lugar sin puntos, pues perdió 1-0 con La Equidad y 0-1 en casa con Llaneros el lunes pasado.

El equipo capitalino anunció el jueves la contratación del volante brasileño Bruno Savio, quien viene de jugar en el Bolívar, pero aún no podrá contar con él porque tiene que adaptarse físicamente primero.

Millonarios recibe este jueves a Real Cartagena en la Copa BerPlay 2025. Colprensa

El partido Deportivo Pasto-Envigado fue aplazado. Mientras que Junior de Barranquilla recibirá a Boyacá Chicó con el objetivo de mantener el buen ritmo y seguir en lo más alto de la tabla.



- Partidos de la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2025:

Viernes 1 de agosto:

La Equidad vs. Unión Magdalena (6:00 p.m.)

Sábado 2 de agosto

Deportivo Cali vs. Llaneros (2:00 p.m.)

Junior de Barranquilla vs. Boyacá Chicó (4:10 p.m.)

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional (6:20 p.m.)

Santa Fe vs. América de Cali (8:30 p.m.)

Domingo 3 de agosto:

Deportivo Pereira vs. Once Caldas (2:00 p.m.)

Alianza vs. Atlético Bucaramanga (4:10 p.m.)

Medellín vs. Millonarios (6:20 p.m.)

Águilas Doradas vs. Fortaleza (8:30 p.m.)