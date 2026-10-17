Se armó polémica por dura lesión de Ricardo 'Caballo' Márquez, figura de Águilas Doradas

El pasado 13 de octubre, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas empataron 1-1 en el estadio Américo Montanini. El partido no estuvo exento de polémicas, en especial, el penalti cometido por el arquero Christopher Fiermarín que su colega Jorge Soto convirtió en gol. Sin embargo, no fue la única acción con dudas, puesto que Ricardo 'Caballo' Márquez sufrió un fuerte golpe que le generó una lesión que lo dejará por fuera de las canchas durante un tiempo considerable.

Al 90+1, Márquez fue a disputar una pelota en el aire y recibió un rodillazo de Fabry Castro. El delantero dio muchas muestras de dolor, casi sin poder caminar y con lo que pudo culminó el encuentro.

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Tres días más tarde y tras realizarse exámenes médicos, Águilas se pronunció y dio su queja por la acción.

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"Nuestro médico, el Dr. Carlos Castro, explica la lesión sufrida por Ricardo Márquez en el compromiso frente a Atlético Bucaramanga. Una acción de juego en la que el VAR no llamó al árbitro a revisar una posible expulsión y que genera interrogantes...... La integridad de nuestros jugadores debe ser una prioridad", se lee en la publicación.



"Ricardo Luis Márquez recibió un trauma contuso en la columna vertebral, en la zona lumbar izquierda. Con la evaluación médica lo encontramos con muchísimo dolor y en la tomografía encontramos que tiene tres fracturas en las vértebras L2, L3 y L4. en la apófisis transversa. En mi opinión es una lesión severa de alta gravedad porque es un deportista que se debe alejar de las canchas aproximadamente entre 8 a 10 semanas. La vertebral nuestra es parecida al hueso que tienen algunas personas cuando comen espinazo. y la vértebra tiene puntas. La de ellas, la del ladito izquierdo, se separó, se fracturó y necesitamos que en esas tres vértebras se unan los huesitos. Ya le empezamos fisioterapia y estamos esperando el concepto de neurocirugía para ver si es necesario cirugía o no", es el análisis del médico en el video.