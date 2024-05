Se viene la cuarta fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I

Las emociones de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2024-I iniciarán este miércoles con el grupo A, que tendrá acción con sus dos partidos correspondientes.

Pereira, Millonarios, Junior y Bucaramanga ya saben las cuentas que tienen para buscar llegar a la final del campeonato del fútbol colombiano en el primer semestre por lo que esta cuarta jornada será clave en sus aspiraciones en la lucha por el titulo.

A primera hora los ‘leopardos’ recibirán a los ‘embajadores’ luego del triunfo 1-0 que consiguieron en la pasada fecha en el estadio El Campín. Con eso los dirigidos por Rafael Dudamel ahora deberán sumar nuevamente tres puntos para seguir en la disputa.

Por el lado de Millonarios el panorama es más complicado, ya que es el último del grupo A, y tras perder en casa ante su gente, ahora deberá buscar el triunfo en condición de visitante en una plaza complicada como el Alfonso López. A eso se le suma la temprana eliminación de la Copa Libertadores y también quedándose sin chances de ir a Copa Sudamericana, luego de los malos resultados en el máximo certamen internacional a nivel de clubes de la Conmebol. Además, los azules han sufrido las constantes lesiones de varias de sus figuras.

Millonarios perdió con Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

Después de ese encuentro de Bucaramanga vs Millonarios, se vendrá el duelo más atractivo de la jornada, cuando el Pereira reciba al Junior, en el Hernán Ramírez Villegas.

Los ‘matecañas’, comandados por el técnico Leonel Álvarez, vienen de ganarle 3-2 a los ‘tiburones’ en un vibrante encuentro en el estadio Metropolitano y ahora buscarán revalidar ese resultado ante su hinchada, ya que actualmente son los líderes del grupo A, por lo que dependen de sí mismo para meterse en la final.

Pereira celebra contra Junior - Foto: Pereira

De esa manera dará inicio la fecha 4 de la Liga BetPlay 2024-I con el grupo A en acción este miércoles 22 de mayo y con la espera de los resultados que puedan ir aclarando el camino de estos cuatro equipos.

Luego, el jueves, el grupo B comenzará la cuarta jornada, con los siguientes partidos: Tolima vs La Equidad (6:15 p.m.) y Santa Fe vs Once Caldas (8.30 p.m.).

Así se jugará la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I:

Miércoles 22 de mayo

Bucaramanga vs Millonarios

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Alfonso López

Transmisión: TV Cerrada

Árbitro: Diego Ulloa - Valle

Pereira vs Junior

Hora: 8.30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: TV Cerrada

Árbitro: Wilmar Roldán - Antioquia