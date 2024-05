Yoreli Rincón y su sentido mensaje tras no ser convocada a la Selección Colombia femenina

La Selección Colombia femenina dirigida por Angelo Marsiglia dio a conocer este martes la lista de convocadas para los partidos preparatorios contra Venezuela, el 30 de mayo y 2 de junio. Entre las citadas nuevamente no apareció Yoreli Rincón y ella se reportó a través de sus redes sociales.

La talentosa jugadora de nuestro país dejó un mensaje corto pero preciso sobre su ausencia en el combinado patrio de mujeres.

“Se acabó. No la lucho más. Definitivamente no es para mí”, fueron las contundentes palabras de Yoreli Rincón en su cuenta de la red social ‘X’, antes conocida como Twitter. Además, eso también lo compartió en las historias de Instagram. Cabe recordar que la '10' actualmente milita en Atlético Nacional y es una de las figuras no solo de su equipo, sino también del fútbol colombiano.

Ángelo Marsiglia definió a las 23 futbolistas con las que encarará los duelos de fogueo frente a Venezuela, y posiblemente esta sea la base de jugadoras que disputarán los Juegos Olímpicos, en París.

El estratega, quien tiene el cargo desde la salida de Nelson Abadía, ha convocado a la mayoría de deportistas con las que ha contado desde que está al mando y relucen algunas figuras como Catalina Usme, Linda Caicedo, Leicy Santos, Jorelyn Carabalí, entre otras.

¿Cuándo juega la Selección Colombia femenina?

La ‘tricolor’ se medirá a Venezuela, en Barquisimeto, el 30 de mayo y el 2 de junio, en lo que servirá como preparación para disputar los Juegos Olímpicos, en París, que comenzarán en el mes de julio.

Colombia vs Venezuela

Fecha: jueves 30 de mayo

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Metropolitano de Lara (Venezuela)

Colombia vs Venezuela

Fecha: domingo 2 de junio

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Metropolitano de Lara (Venezuela)

Yoreli Rincón, jugadora colombiana Getty Images

Acá la convocatoria de la Selección Colombia femenina:



Ángela Barón – Atlético Nacional

Fabiana Yanten – América de Cali

Carolina Arias – América de Cali

Daniela Arias – Corinthians (BRA)

Daniela Caracas – RCD Espanyol (ESP)

Daniela Montoya – Atlético Nacional

Ilana Izquierdo – Mississipi State University (USA)

Kelly Johana Caicedo – Deportivo Cali

Jorelyn Carabalí – Brighton (ENG)

Lady Patricia Andrade – Real Brasilia (BRA)

Leicy María Santos – Atlético de Madrid (ESP)

Liana Salazar – Millonarios FC

Linda Lizeth Caicedo – Real Madrid (ESP)

Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)

Manuela Pavi – Deportivo Cali

María Camila Reyes – Independiente Santa Fe

María Catalina Usme – Pachuca (MEX)

Marcela Restrepo – Atlético Nacional

Mayra Tatiana Ramírez – Chelsea (ING)

Natalia Giraldo – América de Cali

Sandra Milena Sepúlveda – Llaneros FC

Wendy Bonilla (América de Cali)

Yirleidis Quejada – Pachuca (MEX)